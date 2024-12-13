Vidéo Éducative pour la Santé : Améliorez la Compréhension des Patients

Produisez facilement des vidéos éducatives sur la santé à la demande avec les avatars AI de HeyGen pour engager les patients et améliorer la compréhension.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 45 secondes sur la santé conçue pour les professionnels occupés, illustrant des techniques de réduction du stress rapides et efficaces qu'ils peuvent intégrer dans leur journée. Cette vidéo de santé générale à la demande doit adopter une esthétique visuelle dynamique et épurée avec une bande sonore stimulante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une diffusion engageante et instructive.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 30 secondes pour la santé, axée sur l'importance des bilans de santé annuels, destinée à un public général via les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux et de type infographique, avec une musique de fond entraînante, utilisant efficacement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour fournir des images convaincantes et pertinentes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 90 secondes expliquant les instructions préopératoires pour une chirurgie ambulatoire courante, spécifiquement pour les patients programmés pour la procédure. Le ton doit être informatif et rassurant, avec des instructions visuelles étape par étape et une voix professionnelle et claire, assurant une accessibilité totale avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Vidéo Éducative pour la Santé

Autonomisez les patients et simplifiez l'éducation médicale avec un contenu vidéo clair, concis et sécurisé, conçu pour un partage facile et une meilleure compréhension.

1
Step 1
Créez des Vidéos Courtes
Créez rapidement des vidéos courtes et concises de 2-3 minutes à partir de vos scripts en utilisant notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, optimisant le contenu pour une consommation facile.
2
Step 2
Personnalisez l'Image de Marque
Adaptez votre vidéo éducative pour la santé pour qu'elle soit personnalisée pour vous en appliquant vos contrôles de marque uniques, y compris des logos et des couleurs personnalisés.
3
Step 3
Assurez la Conformité HIPAA
Distribuez votre vidéo éducative médicale en toute confiance, sachant que la plateforme est entièrement prête pour HIPAA, protégeant les informations sensibles des patients.
4
Step 4
Partagez le Contenu Largement
Maximisez votre portée en utilisant des fonctionnalités qui vous permettent de partager des vidéos par e-mail ou sur les réseaux sociaux, rendant votre contenu éducatif facilement accessible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement des Patients et du Personnel

Exploitez l'IA pour produire des vidéos de formation captivantes qui augmentent l'engagement et améliorent la rétention pour les patients et le personnel de santé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos éducatives pour la santé ?

HeyGen révolutionne la création de "vidéos éducatives pour la santé" en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte à vidéo. Cela permet une production efficace de "vidéos éducatives sur la santé" de haute qualité qui engagent efficacement "les patients" et le personnel.

HeyGen prend-il en charge les vidéos éducatives pour les patients avec des fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen garantit que les "vidéos éducatives pour les patients" sont accessibles à un public plus large grâce à la génération automatique de "sous-titres" et de légendes. Les vidéos peuvent être facilement partagées par e-mail ou sur les réseaux sociaux, et visionnées sur "applications sur ordinateurs et tablettes" pour une large diffusion.

Les médecins peuvent-ils créer rapidement des vidéos de santé générale personnalisées à la demande ?

Absolument. HeyGen permet aux "médecins" de produire rapidement des "vidéos courtes de 2-3 minutes" pour "des vidéos de santé générale à la demande" qui sont "personnalisées pour vous" ou pour des groupes de patients spécifiques. Notre plateforme offre des "présentations personnalisées" et des modèles pour simplifier le processus.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos éducatives sur la santé sécurisées ?

HeyGen est conçu avec la sécurité à l'esprit, offrant un environnement "sécurisé" pour produire des "vidéos éducatives sur la santé". Bien qu'il ne soit pas lui-même une entité couverte, HeyGen vise à être "prêt pour HIPAA" dans son approche de la gestion des données, et prend en charge "plusieurs connexions utilisateur" pour la collaboration en équipe au sein d'une plateforme contrôlée.

