Vidéo Éducative pour les Employés : Améliorez les Compétences & l'Engagement
Créez des vidéos de formation d'entreprise engageantes avec des avatars AI pour améliorer la rétention des connaissances et assurer des expériences d'apprentissage cohérentes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de micro-apprentissage de 60 secondes expliquant le processus de rapport de dépenses mis à jour à tous les employés actuels. Cette vidéo de formation d'entreprise doit présenter une esthétique propre et moderne avec des visuels dynamiques, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une diffusion d'informations précise et cohérente, garantissant une haute rétention des connaissances.
Une vidéo d'instruction de 30 secondes est nécessaire pour le personnel d'entrepôt, démontrant une mise à jour critique du protocole de sécurité. Cette vidéo de formation exige un style visuel direct et percutant, renforcé par des sous-titres/captions forts et des images pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assurer une communication claire.
Créez un clip de développement professionnel engageant de 50 secondes pour les membres de l'équipe de vente, présentant les meilleures pratiques pour la communication avec les clients. La vidéo doit avoir un ton inspirant avec un design propre et ambitieux, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et un redimensionnement et exportation d'aspect-ratio sans faille pour diverses plateformes, la positionnant comme une vidéo éducative essentielle pour les employés.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développement de Cours Évolutif.
Créez sans effort plus de cours éducatifs, étendant votre portée à tous les employés à l'échelle mondiale.
Efficacité de la Formation Améliorée.
Améliorez considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans tous les programmes de formation en utilisant des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer la création de vidéos éducatives pour les employés ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos éducatives pour les employés en transformant les scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles en quelques minutes. Notre plateforme intuitive et nos modèles prêts à l'emploi simplifient l'ensemble du processus de production vidéo, rendant facile la création de contenus de formation convaincants sans montage vidéo complexe.
Quelles fonctionnalités spécifiques de HeyGen améliorent l'efficacité des vidéos de formation d'entreprise ?
HeyGen améliore considérablement les vidéos de formation d'entreprise grâce à des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes qui délivrent le contenu efficacement, et la génération automatique de voix off à partir de texte. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/captions précis pour l'accessibilité et appliquer des contrôles de marque pour maintenir la cohérence, contribuant tous à une meilleure rétention des connaissances.
Est-il facile de produire des vidéos de formation professionnelle pour les employés avec HeyGen ?
Oui, HeyGen rend exceptionnellement facile la production de vidéos de formation professionnelle pour les employés. Il suffit d'entrer votre script vidéo, de choisir parmi une variété de modèles, et d'utiliser la vaste bibliothèque de médias de HeyGen pour créer des contenus de formation de haute qualité sans avoir besoin d'équipements de production complexes.
Comment HeyGen soutient-il le développement de vidéos de micro-apprentissage ou d'intégration engageantes ?
HeyGen excelle à soutenir le développement de vidéos de micro-apprentissage et d'intégration engageantes en vous permettant de créer rapidement des leçons courtes et percutantes en utilisant des avatars AI et des modèles préconstruits. Vous pouvez également ajuster facilement les ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu est prêt pour le mobile et optimise la rétention des connaissances.