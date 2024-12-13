Vidéo Éducative pour la Formation en Entreprise Simplifiée
Rationalisez la formation des employés avec des éléments interactifs et notre puissante capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation à la conformité de 1,5 minute spécifiquement pour tous les employés d'une installation de fabrication, détaillant les protocoles de sécurité essentiels. Le style visuel et audio doit être sérieux et autoritaire, incorporant des séquences vidéo réalistes pour illustrer divers scénarios de sécurité, assurant la clarté avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour renforcer les informations critiques.
Développez une vidéo de formation en entreprise de 2 minutes pour les employés existants sur le déploiement d'un nouveau système logiciel interne. La vidéo doit principalement utiliser des enregistrements d'écran engageants pour démontrer clairement l'utilisation étape par étape, en maintenant un style visuel net, et bénéficiera de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir une voix off précise et instructive pour une acquisition de compétences efficace.
Produisez une courte vidéo engageante de 45 secondes destinée à tous les employés actuels, célébrant les récentes réalisations de l'entreprise et renforçant la culture d'entreprise fondamentale. Cette pièce de formation interne pour les employés doit adopter un style visuel optimiste et inspirant, incorporant un support de bibliothèque multimédia diversifié pour mettre en valeur le travail d'équipe et la collaboration, le tout livré avec une voix off énergique, en utilisant divers modèles et scènes pour une présentation dynamique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation en entreprise dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement des employés et améliorent la rétention des connaissances.
Étendez la Production de Cours de Formation.
Produisez efficacement un plus grand volume de cours de formation en entreprise, rendant le contenu de haute qualité accessible à tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Découvrez l'approche de HeyGen pour simplifier les vidéos de formation en entreprise.
HeyGen utilise des outils AI de pointe pour transformer des scripts en vidéos de formation en entreprise professionnelles, éliminant la production vidéo complexe. Vous pouvez facilement créer du contenu de formation engageant pour les employés en utilisant des avatars AI et la technologie de transformation de texte en vidéo, rationalisant ainsi l'ensemble de votre flux de travail.
HeyGen peut-il répondre à des besoins de formation diversifiés comme le micro-apprentissage ou la conformité ?
Oui, HeyGen est idéal pour une formation diversifiée des employés, y compris les modules de micro-apprentissage et la formation à la conformité critique. Avec des contrôles de marque robustes, des modèles personnalisables et des sous-titres/captions automatiques, vous pouvez rapidement produire une vidéo éducative professionnelle pour la formation en entreprise qui s'aligne sur vos exigences spécifiques.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire rapidement des scripts et du contenu vidéo engageants ?
HeyGen simplifie la production vidéo en permettant aux utilisateurs de générer des voix off et de créer des vidéos à partir de scripts sans effort. Sa vaste bibliothèque de modèles et de scènes, ainsi que le support de bibliothèque multimédia, aide à créer rapidement et efficacement des vidéos de formation captivantes.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration et de formation à la sécurité efficaces ?
HeyGen permet aux organisations de créer facilement des vidéos d'intégration percutantes et des supports de formation à la sécurité. Utilisez des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de transformation de texte en vidéo pour délivrer des messages clairs et cohérents à vos employés efficacement pour tout scénario de formation en entreprise.