Créateur de Vidéos Tutoriels Éducatifs : Créez des Leçons Engagantes

Créez des tutoriels et des supports de formation soignés avec des voix off générées par AI, garantissant clarté et engagement pour chaque spectateur.

Créez un guide pratique de 60 secondes conçu pour les professionnels occupés, illustrant une fonctionnalité logicielle complexe avec un style visuel propre et professionnel et une voix off apaisante générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que chaque étape est facilement comprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo éducative animée de 45 secondes destinée aux collégiens, explorant un concept scientifique fascinant à travers des visuels colorés et engageants et un avatar AI énergique qui simplifie les idées complexes, facilement construite à l'aide des avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation convaincante de 90 secondes pour les nouvelles recrues en cours d'intégration, adoptant un style visuel moderne et corporatif avec des textes percutants à l'écran et une piste sonore professionnelle, le tout efficacement créé à partir d'un script en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel dynamique de 30 secondes pour les amateurs apprenant les techniques de photographie pour débutants, avec un style visuel dynamique et des coupes rapides d'exemples pratiques, enrichi par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour accéder à des visuels de haute qualité, parfait pour le partage sur les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser un Créateur de Vidéos Tutoriels Éducatifs

Transformez des idées complexes en vidéos éducatives engageantes sans effort avec AI, parfait pour les guides pratiques, le matériel de formation et l'apprentissage des étudiants.

1
Step 1
Créez Votre Script Éducatif
Commencez par rédiger le contenu de votre tutoriel. Il vous suffit d'entrer votre texte, et la plateforme convertira votre script en scènes vidéo dynamiques, posant les bases de vidéos éducatives engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Visuels
Donnez vie à votre tutoriel en choisissant parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations. Améliorez l'attrait visuel en utilisant des photos et vidéos de stock de la bibliothèque de médias.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Élevez votre tutoriel avec des voix off de haute qualité générées par AI. Choisissez parmi diverses langues et accents pour délivrer votre contenu éducatif de manière claire et professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo éducative terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez vos guides pratiques ou votre matériel de formation soignés sans effort avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Expliquez des Concepts Complexes

.

Décomposez facilement des sujets complexes en vidéos éducatives claires et compréhensibles et des guides pratiques pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives avancé qui transforme le texte en vidéos éducatives engageantes. Notre plateforme AI générative vous permet de personnaliser facilement le contenu avec des voix off générées par AI, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des guides pratiques efficaces ?

HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos tutoriels éducatifs, offrant une interface intuitive de glisser-déposer pour créer des guides pratiques et des tutoriels clairs. Vous pouvez facilement intégrer des photos et vidéos de stock pour expliquer visuellement des étapes complexes, rendant l'apprentissage plus accessible.

Puis-je créer des vidéos éducatives animées en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos éducatives animées dynamiques avec une gamme d'avatars AI personnalisables. Vous pouvez personnaliser chaque détail, y compris les contrôles de marque, pour garantir que vos vidéos sont non seulement informatives pour les étudiants mais aussi visuellement attrayantes et conformes à votre image de marque.

Comment HeyGen facilite-t-il le partage et l'exportation de matériel de formation ?

HeyGen simplifie l'exportation de votre matériel de formation finalisé dans divers formats d'aspect adaptés à n'importe quelle plateforme. Vous pouvez facilement partager vos vidéos éducatives sur divers canaux, garantissant que votre contenu atteint efficacement votre audience.

