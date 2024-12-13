Créez des Vidéos de Formation Éducative Impactantes pour les Écoles
Permettez aux enseignants de proposer des leçons vidéo engageantes et alignées sur le programme. Produisez rapidement du contenu captivant avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Imaginez un module de développement professionnel de 60 secondes pour les enseignants, offrant un conseil rapide et concret sur l'intégration de nouvelles stratégies pédagogiques, présenté dans un style visuel propre et professionnel avec une voix concise, facilement généré à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes alignée sur le programme scolaire, mettant en avant l'approche innovante d'une école pour les leçons interactives, ciblant les parents et les conseils scolaires avec des scènes visuellement riches et une musique de fond entraînante, où le récit engageant est porté par la génération de voix off de HeyGen.
Créez une vidéo explicative concise de 50 secondes sur la navigation dans le nouveau matériel éducatif numérique pour les élèves et les enseignants, avec une progression visuelle étape par étape et un ton calme et informatif, enrichie par les sous-titres automatiques de HeyGen pour l'accessibilité et la clarté.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développement Rapide de Cours & Portée Mondiale.
Produisez sans effort une gamme plus large de cours en ligne et de vidéos éducatives, élargissant l'accès pour les élèves à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement & l'Apprentissage des Élèves.
Utilisez des leçons vidéo alimentées par l'AI pour stimuler considérablement l'engagement des élèves et améliorer la rétention des connaissances dans les classes de la maternelle à la terminale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation éducative pour les écoles ?
HeyGen transforme l'apprentissage traditionnel en permettant aux éducateurs de créer rapidement des vidéos de formation éducative engageantes pour les écoles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie la production de vidéos pédagogiques de haute qualité, rendant le matériel éducatif numérique plus accessible.
HeyGen peut-il aider les enseignants à créer des vidéos alignées sur le programme avec un branding spécifique ?
Oui, HeyGen offre des outils robustes pour que les enseignants créent des vidéos alignées sur le programme qui résonnent avec leurs élèves et les classes de la maternelle à la terminale. Avec des contrôles de branding, des modèles personnalisés et la génération de voix off, les éducateurs peuvent s'assurer que leurs leçons vidéo conservent une apparence professionnelle et cohérente.
Quels types de vidéos pédagogiques peuvent être créés avec la plateforme de HeyGen ?
HeyGen soutient la création de divers types de vidéos pédagogiques, y compris des vidéos éducatives animées, des vidéos explicatives et des cours en ligne complets. Notre plateforme facilite l'ajout de sous-titres, garantissant que votre matériel éducatif numérique est accessible et impactant pour tous les apprenants.
HeyGen utilise-t-il l'AI générative pour simplifier la production de leçons vidéo ?
Absolument, HeyGen exploite les capacités avancées de ChatGPT et de l'AI générative pour simplifier considérablement la production de leçons vidéo et de contenu de développement professionnel. Cela permet aux éducateurs de convertir efficacement des scripts textuels en vidéos dynamiques avec des avatars AI, économisant ainsi du temps et des ressources précieux.