générateur de vidéos de leçons éducatives : Créez des cours engageants

Permettez aux enseignants et aux étudiants de transformer rapidement des scripts en vidéos explicatives professionnelles grâce à la puissante fonction de texte en vidéo de HeyGen.

369/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes destinée aux enseignants, démontrant une technique efficace de gestion de classe. La vidéo doit adopter un style visuel propre et pratique avec des superpositions de texte à l'écran et une voix directe et informative. Utilisez la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort le contenu écrit en une narration captivante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative animée engageante de 30 secondes détaillant un fait amusant sur les civilisations anciennes, adaptée aux enfants de l'école primaire. La vidéo doit avoir un style visuel coloré et cartoon et une narration amicale et enthousiaste. Intégrez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour enrichir les visuels avec des images historiques pertinentes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo inspirante de 50 secondes conçue pour offrir des conseils d'étude efficaces aux apprenants en langues. L'esthétique visuelle doit être moderne et minimaliste, accompagnée d'une voix off encourageante et motivante. Assurez-vous d'inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour faciliter la compréhension d'un public diversifié d'étudiants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de leçons éducatives

Créez des vidéos éducatives convaincantes et efficaces sans effort, transformant des leçons complexes en contenu visuel engageant pour les étudiants et les enseignants.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller vos scripts de leçon ou tapez directement votre contenu éducatif dans le générateur pour alimenter votre création vidéo de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI et votre scène
Sélectionnez un avatar AI engageant pour présenter votre leçon et personnalisez la scène en utilisant divers arrière-plans et mises en page, améliorant vos visuels AI.
3
Step 3
Générez des voix off et ajoutez des médias
Générez automatiquement des voix off naturelles à partir de votre script et intégrez des photos et vidéos de stock pertinentes pour illustrer efficacement vos points.
4
Step 4
Affinez et exportez votre leçon
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, puis exportez votre vidéo de leçon éducative peaufinée dans le format de votre choix.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer des sujets complexes avec la narration AI

.

Rendez des sujets comme les événements historiques ou les concepts scientifiques vivants et mémorables grâce à une narration vidéo captivante alimentée par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives intuitif utilisant l'IA qui transforme les scripts en vidéos engageantes grâce à des avatars AI et des capacités avancées de texte en vidéo. Sa vaste bibliothèque de modèles et de scènes permet aux utilisateurs de créer efficacement du contenu éducatif de haute qualité.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour les vidéos éducatives animées ?

Pour les vidéos éducatives animées, HeyGen propose un ensemble riche d'atouts créatifs, y compris des visuels AI diversifiés, une bibliothèque multimédia complète avec des photos et vidéos de stock, et une génération de voix off réaliste. Ces fonctionnalités permettent la production de contenu éducatif dynamique et engageant, complété par des sous-titres automatiques pour une accessibilité accrue.

HeyGen peut-il aider les enseignants et les étudiants à produire rapidement des vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen est spécialement conçu pour permettre aux enseignants et aux étudiants de produire rapidement des vidéos explicatives professionnelles. Son interface conviviale permet un montage efficace des vidéos avec du texte, rendant les sujets complexes plus digestes et engageants pour les apprenants.

Comment les écoles peuvent-elles personnaliser le contenu éducatif avec HeyGen ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos éducatives AI de premier plan, offre des contrôles de marque robustes qui permettent aux écoles de personnaliser facilement leur contenu éducatif. Les utilisateurs peuvent intégrer leurs logos uniques et leurs schémas de couleurs spécifiques, garantissant que toutes les vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité et la marque institutionnelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo