Créez une vidéo explicative éducative de 60 secondes destinée aux étudiants découvrant un concept scientifique complexe, en utilisant un style animé et vibrant avec une voix off amicale et dynamique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante, montrant comment les outils alimentés par l'IA simplifient l'apprentissage.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative professionnelle de 45 secondes destinée à des clients commerciaux potentiels, détaillant les avantages d'un nouveau produit logiciel. Le style visuel doit être élégant et moderne, accompagné d'une voix off confiante et articulée, facilement créée en sélectionnant parmi les Modèles & scènes de HeyGen et en utilisant sa fonctionnalité de Texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel vidéo explicatif animé de 30 secondes pour les utilisateurs généraux, démontrant un processus en ligne simple. Le design visuel doit être clair et étape par étape, enrichi par une voix off calme et instructive, et assurez l'accessibilité avec les Sous-titres/captions de HeyGen, rendant l'interface conviviale évidente.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 50 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les professionnels du marketing avec un nouveau concept de stratégie. L'approche visuelle doit être dynamique et engageante, avec une musique de fond entraînante et une voix off énergique. Cette vidéo utilisera la génération de Voix off de HeyGen et sa capacité de redimensionnement & exportation de l'Aspect-ratio pour s'adapter à diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives Éducatives

Transformez facilement votre contenu éducatif en vidéos explicatives engageantes avec des outils alimentés par l'IA et une interface conviviale, conçue pour la clarté et l'impact.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Explicative
Commencez par rédiger votre script détaillé, qui sert de base à votre vidéo explicative animée, en utilisant notre capacité de Texte-à-vidéo à partir de script pour démarrer efficacement.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et Personnalisez
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo pour structurer visuellement votre contenu éducatif, puis personnalisez les scènes facilement à l'aide de l'éditeur de glisser-déposer pour correspondre à votre marque et message.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et de la Musique
Améliorez l'engagement en utilisant la génération de Voix off pour créer une narration naturelle pour votre vidéo explicative et ajoutez facilement de la musique pour créer l'ambiance parfaite pour votre contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre projet puis téléchargez la vidéo dans le format requis, en utilisant le redimensionnement & exportation de l'Aspect-ratio pour un partage optimal sur toutes les plateformes sociales et éducatives, atteignant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Efficacité de la Formation

Augmentez l'engagement des participants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation d'entreprise ou académiques en utilisant des vidéos explicatives dynamiques alimentées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives animées engageantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos explicatives animées professionnelles en utilisant une large sélection de modèles vidéo personnalisables et d'animations alimentées par l'IA. Son interface conviviale permet de créer rapidement des visuels et des récits captivants.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos explicatives intuitif ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et ses outils alimentés par l'IA. Vous pouvez facilement transformer un script en une vidéo dynamique avec des voix off réalistes et des avatars AI, même sans expérience préalable en design.

HeyGen prend-il en charge les voix off et les scripts personnalisés pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour générer des voix off naturelles directement à partir de votre script pour le contenu des vidéos explicatives. Vous pouvez également enrichir vos projets en ajoutant de la musique de notre bibliothèque multimédia pour créer l'ambiance parfaite.

Puis-je personnaliser les éléments de marque dans les vidéos explicatives créées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de maintenir la cohérence de votre marque dans toutes vos vidéos explicatives grâce à des contrôles de marque étendus. Intégrez facilement votre logo d'entreprise et ajustez les couleurs pour s'aligner parfaitement avec votre stratégie marketing, créant ainsi un contenu éducatif professionnel.

