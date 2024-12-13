Outil Vidéo Éducatif : Créez des Leçons Captivantes Facilement

Permettez aux enseignants et aux étudiants de créer des leçons vidéo dynamiques avec les Modèles et scènes intuitifs de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue pour les étudiants engagés dans l'apprentissage par projet, les guidant dans la création d'une présentation vidéo percutante. L'esthétique visuelle doit être vibrante et moderne, utilisant des graphiques dynamiques et une voix enthousiaste générée par l'IA. Mettez en avant la facilité de transformer un script de projet écrit en une histoire visuelle grâce aux capacités de texte-à-vidéo, enrichies par des avatars IA pour présenter le contenu et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité dans leur processus de création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration de 2 minutes destinée aux administrateurs éducatifs et aux développeurs de programmes, illustrant comment HeyGen agit comme un outil web de premier plan pour mettre à jour et rafraîchir les cours en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel corporatif-éducatif élégant, avec des séquences de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock support et une voix off calme et autoritaire. Soulignez la facilité avec laquelle le contenu peut être adapté pour diverses plateformes en démontrant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour différents environnements d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les enseignants férus de technologie ou les concepteurs pédagogiques, démontrant la puissance des fonctionnalités de l'Assistant alimenté par l'IA pour simplifier la création de leçons. Le style visuel doit être dynamique et futuriste, utilisant des graphiques audacieux et des coupes rapides, accompagnés d'une voix off précise et claire générée par l'IA. Montrez comment un avatar IA peut expliquer rapidement des concepts techniques complexes, en utilisant des sous-titres automatiques pour améliorer la compréhension, positionnant HeyGen comme un outil essentiel de montage vidéo pour les éducateurs modernes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Outil Vidéo Éducatif

Donnez du pouvoir aux éducateurs et engagez les étudiants avec du contenu vidéo dynamique. Créez, personnalisez et partagez facilement des leçons et présentations interactives.

1
Step 1
Créez à partir de Modèles
Commencez votre projet vidéo éducatif en sélectionnant parmi des modèles conçus professionnellement. Établissez rapidement une base convaincante pour votre leçon.
2
Step 2
Ajoutez du Contenu Captivant
Enrichissez votre vidéo avec des médias riches de notre bibliothèque, intégrez vos propres ressources ou utilisez des avatars IA pour transmettre clairement votre matériel.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, ajoutez des éléments interactifs et assurez l'accessibilité en utilisant des sous-titres et légendes automatisés.
4
Step 4
Partagez Votre Création
Exportez votre vidéo finale dans divers ratios d'aspect pour différentes plateformes ou partagez directement via un lien web, atteignant les étudiants où qu'ils apprennent.

Cas d'Utilisation

Enrichir la Narration en Classe

Transformez des sujets complexes et des événements historiques en récits vidéo captivants alimentés par l'IA, rendant l'apprentissage plus vivant et mémorable pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos éducatives alimentées par l'IA ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et des capacités de texte-à-vidéo, permettant aux éducateurs de transformer facilement des scripts en leçons vidéo captivantes. Ce processus simplifié permet de créer du contenu vidéo professionnel pour des expériences d'apprentissage diversifiées.

HeyGen peut-il s'intégrer aux plateformes éducatives existantes ou exporter des vidéos efficacement ?

Oui, en tant qu'outil web polyvalent, HeyGen prend en charge diverses options d'exportation, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect pour différentes plateformes. Les utilisateurs peuvent facilement partager sur YouTube ou obtenir un lien Google Drive, assurant une intégration fluide dans les flux de travail des applications de classe existantes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos pour les étudiants ?

HeyGen inclut des fonctionnalités robustes comme les sous-titres automatiques et la traduction alimentée par l'IA, rendant les vidéos éducatives accessibles à un public plus large. Ces capacités sont cruciales pour soutenir des besoins d'apprentissage diversifiés et promouvoir des cours en ligne inclusifs.

Comment les éducateurs personnalisent-ils les vidéos dans HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant aux éducateurs de personnaliser les vidéos avec leurs propres logos et couleurs. En utilisant des modèles et divers outils de montage vidéo, les utilisateurs peuvent maintenir une identité visuelle cohérente à travers tout leur contenu vidéo éducatif.

