Imaginez une vidéo explicative captivante de 60 secondes pour des "élèves" de lycée, méticuleusement conçue par des "enseignants" pour simplifier un concept scientifique complexe. Son style visuel est lumineux et illustratif, parfaitement complété par une "voix AI réaliste" amicale et claire. La fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen permet de transformer rapidement les plans de cours en "vidéos éducatives" dynamiques, tandis qu'un "avatar AI" présente le contenu de manière directe et engageante.

Générer une Vidéo