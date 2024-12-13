Créez une vidéo d'intégration convaincante de 45 secondes destinée au nouveau personnel éducatif, décrivant les procédures initiales et les accueillant dans l'institution. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec un avatar AI amical délivrant une voix off claire et informative. Utilisez les puissants avatars AI de HeyGen pour établir un présentateur cohérent et accessible, permettant aux nouvelles recrues de se sentir intégrées dès le premier jour grâce à ce générateur de vidéos de formation pour le personnel éducatif.

