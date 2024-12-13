Générateur de Vidéos Éducatives : Captivez les Apprenants

Créez des vidéos captivantes pour les étudiants et du contenu éducatif en utilisant des avatars AI sans compétences d'édition complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation technique de 1,5 minute pour les départements informatiques des institutions éducatives, expliquant comment notre plateforme améliore les fonctionnalités éducatives. La vidéo doit adopter un style professionnel et illustratif avec des représentations graphiques claires des flux de système, accompagnée d'une voix off AI précise. Mettez l'accent sur les capacités d'intégration transparente, en démontrant comment les sous-titres et légendes générés automatiquement assurent l'accessibilité et la conformité à travers divers systèmes de gestion de l'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'une minute ciblant les créateurs de cours en ligne et les formateurs d'entreprise, illustrant la facilité technique et l'efficacité de la personnalisation du contenu éducatif. Le style visuel doit être moderne et engageant, mettant en lumière la polyvalence des avatars AI et des modèles vidéo disponibles. Montrez comment les utilisateurs peuvent rapidement remplir divers modèles et scènes avec leur contenu, créant des avatars personnalisables uniques pour des vidéos éducatives distinctes sans compétences d'édition approfondies.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation technique de 2 minutes pour les équipes marketing dans l'EdTech et les éducateurs avancés, mettant en avant la flexibilité robuste de sortie de la plateforme. Le style visuel et audio doit être de haute qualité et dynamique, avec des vidéos de stock diversifiées et des ressources de la bibliothèque multimédia. Démontrez l'application pratique du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour diverses plateformes, garantissant une livraison optimale et une apparence professionnelle de chaque vidéo éducative générée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Éducatives

Créez facilement des vidéos professionnelles de mise en avant des étudiants et du contenu éducatif avec AI, transformant vos scripts en histoires visuelles captivantes en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu éducatif ou votre récit de mise en avant des étudiants. Le générateur utilisera votre script comme base pour votre vidéo, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Personnalisez votre vidéo éducative en sélectionnant parmi une gamme d'avatars personnalisables. Ces présentateurs AI livreront votre contenu, augmentant l'engagement.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Transformez votre script en discours avec des voix off AI au son naturel. Cela garantit une narration claire et professionnelle pour votre contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de mise en avant éducative en l'exportant dans le ratio d'aspect et la résolution souhaités. Partagez facilement votre contenu éducatif de haute qualité sur diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Mise en Avant des Étudiants Captivantes

Générez rapidement des vidéos captivantes de mise en avant des étudiants et des clips promotionnels pour les réseaux sociaux, mettant en valeur les réalisations et attirant de nouvelles inscriptions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives captivantes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme les scripts textuels en vidéos éducatives captivantes avec des avatars AI personnalisables et des médias riches. Cette interface conviviale simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, rendant le contenu de qualité professionnelle accessible aux étudiants et enseignants sans compétences d'édition approfondies.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos éducatives et les vidéos de mise en avant des étudiants ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour personnaliser les vidéos éducatives et les vidéos de mise en avant des étudiants, y compris des contrôles de branding pour correspondre à l'apparence de votre institution. Vous pouvez également utiliser des avatars personnalisables, intégrer des vidéos de stock de la bibliothèque multimédia, et générer automatiquement des sous-titres et légendes pour un rendu poli et professionnel, soutenant la génération de vidéos de bout en bout.

HeyGen peut-il générer divers types de contenu éducatif, tels que des vidéos de leçons ou des vidéos promotionnelles ?

Oui, HeyGen est polyvalent pour divers contenus éducatifs, des vidéos de leçons dynamiques aux vidéos de mise en avant des étudiants et vidéos promotionnelles percutantes. Sa fonctionnalité de script à vidéo et ses modèles vidéo diversifiés facilitent la création rapide de contenu pédagogique captivant avec des visuels AI et des voix off AI.

Comment HeyGen soutient-il la création efficace de contenu vidéo pour les éducateurs et les créateurs de cours en ligne ?

HeyGen simplifie la création efficace de contenu vidéo en convertissant des invites textuelles ou des scripts complets directement en vidéo, avec des voix off AI et des visuels adaptables. Cette interface conviviale permet aux éducateurs de produire rapidement du contenu de haute qualité et de télécharger des vidéos dans divers formats d'exportation, économisant un temps précieux pour les créateurs de cours en ligne.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo