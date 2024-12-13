Générateur de Vidéos Récapitulatives Éducatives : Gagnez du Temps, Améliorez l'Apprentissage

Transformez des sujets complexes en récapitulatifs captivants pour les étudiants et les professionnels en utilisant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

427/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle et soignée de 60 secondes ciblant les professionnels de l'e-learning, montrant la facilité de création de contenu de générateur de vidéos récapitulatives convaincantes pour leurs cours en ligne. Le récit doit se concentrer sur la transformation de plans de cours complexes en résumés concis en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, garantissant un produit final soigné avec du texte à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes au rythme rapide, de style infographique avec une musique de fond entraînante, destinée aux éducateurs et formateurs qui ont besoin de gagner du temps lors de la synthèse de cours et de tutoriels. Cette vidéo doit illustrer comment les modèles et scènes personnalisables simplifient le processus de création vidéo, rendant facile la génération de contenu vidéo éducatif à la fois informatif et visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo moderne et élégante de 50 secondes avec des explications animées claires, spécifiquement pour les formateurs d'entreprise et les instructeurs techniques démontrant un résumeur vidéo AI. La vidéo doit mettre en avant l'utilisation innovante des fonctionnalités AI, telles que les avatars AI, pour offrir des vidéos de formation rapides et percutantes, simplifiant les informations complexes en un format facilement digestible pour les employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Récapitulatives Éducatives

Transformez sans effort vos cours et notes en vidéos récapitulatives éducatives concises et captivantes en utilisant l'AI pour simplifier votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Saisissez Votre Contenu Éducatif
Commencez par télécharger vos vidéos de cours, notes ou texte brut. Le résumeur vidéo intégré traitera votre matériel, identifiant et extrayant les points éducatifs essentiels.
2
Step 2
Générez Votre Brouillon de Vidéo Récapitulative
Avec vos points clés extraits, le générateur de vidéos éducatives utilise les capacités de texte en vidéo pour construire un récapitulatif visuel captivant, vous faisant gagner du temps.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off AI
Personnalisez davantage votre récapitulatif en utilisant la génération avancée de voix off. Choisissez parmi diverses voix AI pour ajouter une narration claire et engageante qui améliore l'apprentissage.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Exportez
Assurez l'accessibilité et la clarté en ajoutant des sous-titres automatiques à votre vidéo. Une fois finalisée, exportez facilement votre récapitulatif éducatif de qualité professionnelle pour le partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage

.

Développez des vidéos récapitulatives captivantes qui attirent l'attention et renforcent les informations clés, améliorant significativement la rétention des connaissances chez tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos éducatives efficace ?

HeyGen simplifie la création de vidéos, permettant aux professionnels de l'e-learning et aux éducateurs de produire rapidement des vidéos éducatives de haute qualité. Utilisez le texte en vidéo et les voix off AI pour transformer des scripts en contenu captivant, économisant ainsi un temps considérable.

HeyGen propose-t-il des outils pour créer des vidéos récapitulatives de cours ou de formations en ligne ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos récapitulatives, permettant aux utilisateurs de résumer les points clés des cours et formations en ligne en vidéos concises. Ses fonctionnalités AI simplifient le processus, en faisant un résumeur vidéo efficace pour les étudiants et les éducateurs.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer le contenu éducatif ?

HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées comme la conversion de texte en vidéo et des voix off AI réalistes pour élever votre contenu éducatif. Vous pouvez également ajouter des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement d'un public diversifié.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation professionnelles avec des modèles personnalisables ?

Absolument. HeyGen offre des modèles personnalisables et des outils de création vidéo robustes idéaux pour développer des vidéos de formation professionnelles. Ces modèles aident les professionnels de l'e-learning à produire rapidement un contenu convaincant pour divers besoins d'apprentissage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo