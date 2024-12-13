Créateur de Vidéos de Politique Éducative : Créez des Vidéos Impactantes

Engagez votre audience avec des vidéos éducatives captivantes en utilisant la création de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu fluide.

Produisez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux parents et aux membres de la communauté, expliquant les changements de politique éducative locale concernant l'évaluation des élèves. Le style visuel doit être clair et professionnel, utilisant un avatar AI engageant pour délivrer l'information, complété par une génération de voix off calme et autoritaire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative inspirante de 60 secondes ciblant les enseignants et les administrateurs scolaires, mettant en avant l'intégration innovante de la technologie en classe. Cette présentation dynamique doit inclure des supports vibrants de la bibliothèque multimédia et des sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux donateurs potentiels et aux parties prenantes pour un nouveau programme artistique scolaire, en soulignant son impact sur la créativité des élèves. Employez un style visuel professionnel avec des scènes percutantes à partir de modèles disponibles, générant le récit directement à partir d'un script en utilisant la création de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo éducative amusante et informative de 90 secondes pour les élèves de la maternelle à la terminale, simplifiant des concepts scientifiques complexes comme la photosynthèse. Le style visuel doit être coloré et engageant, utilisant divers modèles et scènes pour illustrer les processus, amélioré par une génération de voix off amicale et claire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Politique Éducative

Créez rapidement des vidéos de politique éducative impactantes avec AI. Simplifiez des sujets complexes et engagez efficacement votre audience, sans compétences en création vidéo requises.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de 'modèles' professionnels et de scènes conçus pour le contenu éducatif pour lancer votre création vidéo.
2
Step 2
Créez Votre Script
Transformez votre contenu écrit en visuels captivants en utilisant la 'création de texte en vidéo'. Il vous suffit de coller votre script, et l'AI générera des voix off et des visuels.
3
Step 3
Enrichissez avec des Médias
Utilisez notre vaste 'bibliothèque multimédia/support de stock' pour ajouter des 'photos et vidéos de stock' de haute qualité ou téléchargez les vôtres, enrichissant ainsi votre message éducatif.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez et téléchargez votre vidéo de politique éducative en 'qualité 4k' impeccable, prête à être partagée avec les parties prenantes et un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir les Initiatives Éducatives

.

Produisez rapidement des vidéos courtes et percutantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant les mises à jour des politiques éducatives et des programmes scolaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives professionnelles ?

HeyGen rend la création de "vidéos éducatives" de haute qualité facile, même sans "compétences en création vidéo". Utilisez des "modèles" préconçus et convertissez votre "script" en une "création de texte en vidéo" engageante avec des "voix off" réalistes pour produire rapidement un contenu captivant pour "les élèves" et "les enseignants".

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour un créateur de vidéos éducatives AI ?

HeyGen fonctionne comme un puissant "créateur de vidéos éducatives AI", vous permettant de "personnaliser le contenu vidéo" avec facilité. Intégrez des "images générées par AI" et choisissez parmi une vaste bibliothèque de "photos et vidéos de stock" et de "musique" pour enrichir votre "création multimédia" et rendre l'apprentissage vraiment amusant.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos explicatives engageantes pour des sujets académiques ?

Absolument ! HeyGen est parfait pour créer des "vidéos explicatives" dynamiques qui rendent les sujets académiques complexes accessibles et engageants pour "les élèves". Avec des "avatars AI" et une "génération de voix off" automatisée, vous pouvez délivrer des leçons claires et percutantes qui "rendent l'apprentissage amusant".

HeyGen prend-il en charge le branding et les exportations de haute qualité pour les projets de vidéos éducatives ?

Oui, HeyGen prend en charge des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer les logos et couleurs de votre institution dans vos projets de "créateur de vidéos éducatives". Vous pouvez exporter vos "projets vidéo" finaux en "qualité 4k" nette, garantissant que votre contenu de "créateur de vidéos de politique éducative" soit professionnel et soigné pour tout public.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo