Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux développeurs d'e-learning, démontrant l'utilisation innovante des avatars IA pour offrir des modules de formation cohérents et engageants. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, mettant en scène l'avatar IA interagissant avec des concepts clés, soulignant l'efficacité et l'évolutivité offertes par la fonctionnalité d'avatars IA de HeyGen.
Créez un tutoriel de 2 minutes pour les propriétaires de petites entreprises et les éducateurs indépendants, illustrant la puissance de l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen pour personnaliser et améliorer leur contenu éducatif. La vidéo doit avoir un style visuel convivial et étape par étape avec une clarté haute définition, complétée par une voix off rassurante, en se concentrant sur la façon dont la bibliothèque de médias/le support de stock et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect leur permettent de produire du contenu 4k de haute qualité.
Concevez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les développeurs de contenu axée sur l'accessibilité et la portée mondiale, en mettant l'accent sur la facilité de création de supports d'apprentissage inclusifs. Le style visuel doit être épuré et accessible, associé à des voix professionnelles d'IA, montrant comment la génération de voix off de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques dérivés de scripts alimentés par l'IA garantissent une compréhension et un engagement larges.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos pour votre plateforme éducative

Produisez rapidement des vidéos éducatives engageantes avec des outils alimentés par l'IA, transformant votre contenu en leçons captivantes sans effort.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre contenu éducatif ou script dans la plateforme. Notre IA l'analysera pour préparer la génération de vidéo, en exploitant la création de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo ou personnalisez les visuels pour correspondre à votre marque et au style de votre leçon. Vous pouvez également choisir un avatar IA pour présenter votre contenu.
3
Step 3
Générez la voix off
Laissez l'IA générer des voix IA réalistes pour votre script. Utilisez nos outils d'édition pour affiner le rythme et le ton, garantissant que votre message est clair et engageant.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Examinez votre vidéo dans notre éditeur vidéo en ligne, apportez les ajustements finaux, puis exportez-la en qualité 4K, prête pour votre plateforme éducative.

Maximiser l'engagement et la rétention en formation

Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, garantissant une participation plus élevée et une meilleure rétention des connaissances parmi les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de texte en vidéo pour le contenu éducatif ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos éducatives en permettant une création fluide de texte en vidéo. Notre générateur vidéo avancé d'IA transforme vos scripts en vidéos éducatives captivantes, complètes avec des visuels IA et des voix IA réalistes, simplifiant la production de contenu pour toute plateforme éducative.

Quelles options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour créer des vidéos éducatives ?

HeyGen offre de nombreux outils d'édition dans son éditeur vidéo en ligne pour personnaliser les visuels de votre contenu éducatif. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo, incorporer des graphiques animés et utiliser des contrôles de marque pour produire des vidéos explicatives uniques adaptées à vos besoins.

HeyGen peut-il générer des avatars et des voix IA réalistes pour les vidéos éducatives ?

Absolument. HeyGen est un puissant créateur de vidéos éducatives qui peut générer des avatars IA réalistes pour présenter votre contenu. Associée à des voix IA de haute qualité et réalistes, cette capacité crée des visuels IA dynamiques et engageants, améliorant l'expérience d'apprentissage pour votre public.

HeyGen prend-il en charge les exportations de haute qualité adaptées à la génération de vidéos pour plateforme éducative ?

Oui, HeyGen garantit une sortie de qualité professionnelle, vous permettant d'exporter vos vidéos éducatives en qualité 4K. Notre éditeur vidéo en ligne prend également en charge divers rapports d'aspect et génère automatiquement des sous-titres/captions, rendant votre contenu accessible et optimisé pour tous les besoins de générateur de vidéos pour plateforme éducative.

