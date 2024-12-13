Créez une mise à jour captivante de 60 secondes "créateur de vidéos d'actualités éducatives" conçue pour les administrateurs scolaires et les parents, les informant des récents succès du campus et des événements à venir. Le style visuel doit être professionnel et soigné, ressemblant à un journal télévisé avec des superpositions de texte dynamiques et une voix off claire et autoritaire. Utilisez la puissante fonctionnalité "AI avatars" de HeyGen pour présenter le présentateur, assurant une présence à l'écran cohérente et engageante pour vos bulletins vidéo.

