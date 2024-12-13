Libérez l'apprentissage avec notre Générateur de Vidéos Explicatives sur les Écosystèmes

Créez des expériences d'apprentissage visuel engageantes et des vidéos éducatives professionnelles avec des avatars AI qui donnent vie à vos explications.

401/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative engageante de 45 secondes pour les étudiants universitaires en biologie, en se concentrant sur les relations symbiotiques au sein d'un écosystème forestier. Le style visuel doit combiner des séquences réalistes avec des graphiques en mouvement subtils, complétés par une voix off calme et informative générée via la génération de voix off de HeyGen, à partir d'un texte détaillé transformé en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Concevez une incitation visuelle frappante de 30 secondes pour une vidéo qui met rapidement en lumière l'impact du changement climatique sur les écosystèmes arctiques, destinée au grand public intéressé par les sujets environnementaux. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques et rapides avec des superpositions de texte audacieuses et une voix énergique, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour diverses plateformes afin de fournir des expériences d'apprentissage visuel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative professionnelle de 60 secondes pour les cours de biologie au lycée, détaillant le cycle de vie complexe d'un écosystème d'étang d'eau douce. L'esthétique doit être propre et moderne, avec un avatar AI présentant l'information, accompagné de sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité, garantissant une vidéo engageante pour les étudiants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives sur les Écosystèmes

Produisez rapidement des vidéos explicatives sur les écosystèmes professionnelles et engageantes avec AI. Transformez des concepts complexes en expériences d'apprentissage visuel, parfaites pour les étudiants et les éducateurs.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script éducatif directement dans l'interface de texte en vidéo pour poser les bases de votre vidéo explicative sur les écosystèmes.
2
Step 2
Choisissez votre avatar et votre voix
Sélectionnez un avatar AI réaliste et une voix off professionnelle dans notre vaste bibliothèque pour narrer votre contenu, rendant votre vidéo explicative hautement engageante.
3
Step 3
Améliorez avec des médias et du branding
Intégrez des visuels de la bibliothèque de médias et appliquez vos contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, pour créer des vidéos éducatives professionnelles.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Téléchargez votre vidéo explicative sur les écosystèmes terminée en utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect, prête à être partagée et à offrir des expériences d'apprentissage visuel percutantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez visuellement des concepts complexes

.

Utilisez l'AI pour simplifier les dynamiques complexes des écosystèmes, améliorant la compréhension et rendant les sujets complexes accessibles grâce à des vidéos explicatives engageantes et professionnelles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen permet aux éducateurs et créateurs de contenu de produire des vidéos éducatives professionnelles avec une facilité remarquable. Exploitez nos avatars AI et nos modèles personnalisables pour construire des vidéos hautement engageantes qui offrent des expériences d'apprentissage visuel riches pour votre public.

Quel type de vidéos explicatives puis-je générer avec HeyGen ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI polyvalent, vous permettant de créer divers types de vidéos explicatives, y compris des vidéos détaillées sur les écosystèmes. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen le transforme en une vidéo dynamique grâce à ses capacités AI avancées.

HeyGen offre-t-il des contrôles de branding pour mon contenu vidéo ?

Oui, HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans toutes vos vidéos. Cela garantit que votre contenu éducatif maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Puis-je utiliser mon propre script pour générer des vidéos sur HeyGen ?

Absolument. Le générateur de vidéos AI de HeyGen excelle à créer des vidéos directement à partir de votre script en utilisant sa puissante fonctionnalité de texte en vidéo. Votre contenu écrit prend vie sans effort avec une voix off naturelle et professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo