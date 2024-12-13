Créez une vidéo de mise à jour économique locale de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux membres de la communauté locale, expliquant les principales tendances économiques régionales. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical exposant les données, complété par des couleurs vives et des graphiques dynamiques pour rendre les concepts économiques complexes facilement compréhensibles. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour délivrer un message professionnel mais engageant, assurant une communication claire de l'impact économique local.

Générer une Vidéo