Créez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, introduisant un nouvel article dans leur boutique en ligne. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec une musique de fond entraînante et une voix off claire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des visuels captivants qui mettent en avant les principaux avantages du produit, en faisant un outil efficace de création de vidéos pour le commerce électronique.

