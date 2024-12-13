Développez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs du commerce électronique, conçue pour présenter le lancement d'un nouveau produit et illustrer comment un puissant créateur de vidéos produit peut augmenter les ventes efficacement. Le style visuel doit être rapide et énergique avec de la musique pop moderne, complété par une voix off claire. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement les descriptions de produits en visuels engageants pour un impact maximal.

