Générateur de Vidéos Tutoriels E-commerce : Créez des Guides Rapidement

Transformez les descriptions de produits en tutoriels vidéo époustouflants instantanément en utilisant Texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité captivante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les marketeurs du e-commerce, en utilisant un style visuel moderne et rapide avec une musique de fond accrocheuse. Cet atout de "création de contenu marketing" doit utiliser efficacement la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour un message concis et inclure des "Sous-titres/légendes" bien visibles pour garantir l'accessibilité et l'engagement sans son.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de produit e-commerce de 60 secondes pour les détaillants en ligne cherchant à détailler des fonctionnalités complexes, en maintenant une esthétique épurée avec un avatar AI amical et guide. La vidéo doit présenter divers angles du produit en utilisant le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour les visuels, assurant une sensation de "vidéos produit professionnelles".
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo audacieuse et percutante de 15 secondes pour les marques cherchant à raconter rapidement une "histoire de marque" sur les réseaux sociaux. Employez un style visuel minimaliste avec des graphismes à fort impact et une "Génération de voix off" concise pour délivrer un message puissant. Utilisez le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos Tutoriels E-commerce

Créez facilement des vidéos produit professionnelles pour votre boutique e-commerce, boostant l'engagement et simplifiant les explications de produits complexes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller la description de votre produit ou le script du tutoriel. Notre générateur de vidéos produit AI traitera votre texte, le préparant pour la création vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo professionnels conçus pour les présentations de produits e-commerce. Ces modèles fournissent une base parfaite pour vos vidéos produit.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Audio
Améliorez votre vidéo avec des images de produit pertinentes, des séquences stock et de la musique de fond. Vous pouvez également générer des sous-titres/légendes précis pour une meilleure accessibilité et engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo produit en haute résolution dans divers formats prêts pour les plateformes. Votre vidéo e-commerce engageante est maintenant prête à stimuler les ventes et informer les clients.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentations de Succès Client

Produisez des vidéos authentiques alimentées par AI mettant en vedette des témoignages de clients pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos produit e-commerce avec l'AI ?

Le générateur de vidéos produit AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos époustouflantes avec des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez rapidement générer des vidéos produit professionnelles, en incorporant des animations de texte dynamiques et des voix off pour captiver votre audience et raconter efficacement l'histoire de votre marque. Cela aide à la création de contenu marketing.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos de démonstration produit professionnelles ?

HeyGen propose un éditeur en ligne intuitif avec une riche bibliothèque de modèles vidéo pour simplifier la création de vidéos de démonstration produit. Son interface de glisser-déposer, combinée au soutien de la bibliothèque de médias, vous permet de produire efficacement des vidéos produit de haute qualité pour les présentations de produits e-commerce.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos de présentation de produits pour correspondre à l'esthétique de ma marque ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos de présentation de produits. Vous pouvez intégrer des contrôles de marque, y compris votre logo et des couleurs spécifiques, ainsi que de la musique et des superpositions de texte personnalisées, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos produit diversifiées pour divers canaux marketing ?

HeyGen facilite la génération de divers types de vidéos produit, des générateurs de vidéos tutoriels e-commerce aux publicités sur les réseaux sociaux. Ses options de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect garantissent que votre contenu est prêt pour toutes vos plateformes de marketing digital et de e-commerce.

