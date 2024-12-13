Créateur de Vidéos Publicitaires Ecommerce : Créez des Publicités Vidéo Gagnantes

Boostez vos ventes et réduisez les coûts de production en utilisant des modèles et scènes intuitifs.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo publicitaire ecommerce dynamique de 45 secondes, ciblant les spécialistes du marketing de performance et les boutiques en ligne, conçue pour captiver avec un style visuel moderne et rapide et une musique de fond entraînante. Cette publicité mettra en avant la facilité d'utilisation des modèles et scènes préconçus pour créer des publicités vidéo. Elle doit démontrer puissamment comment n'importe qui peut personnaliser des publicités vidéo rapidement, transformant des idées de base en publicités vidéo gagnantes sans effort considérable.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité AI persuasive de 60 secondes, destinée aux marketeurs désireux de produire des publicités vidéo gagnantes en exploitant la technologie de pointe. La vidéo doit adopter un style visuel innovant, légèrement futuriste, avec une voix confiante et autoritaire, expliquant comment transformer des scripts viraux en contenu engageant en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script. Montrez un processus fluide du texte à la production finale, en soulignant comment cette capacité libère de nouveaux niveaux de liberté créative pour des campagnes percutantes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo UGC authentique de 15 secondes pour les petites entreprises et les créateurs de contenu avec un budget limité, illustrant un problème courant et sa solution simple. Le style visuel et audio doit être accessible et informel, avec une génération de voix off authentique et amicale, montrant à quel point il est facile de créer du contenu de haute qualité. Cette vidéo soulignera la facilité de génération de voix off, démontrant efficacement un coût de production réduit pour des récits convaincants sans avoir besoin d'acteurs vocaux professionnels.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos publicitaires ecommerce

Transformez facilement vos idées en publicités vidéo à fort taux de conversion pour l'e-commerce avec des outils alimentés par l'AI, stimulant l'engagement et les ventes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et scènes préconçus pour créer rapidement une publicité vidéo gagnante qui s'aligne avec votre marque.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Intégrez votre vidéo de produit unique et personnalisez le texte, les visuels et les voix off. Utilisez notre fonctionnalité de conversion texte-en-vidéo à partir de script pour donner vie à votre message.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations AI
Exploitez les avatars AI pour présenter vos produits de manière dynamique. Personnalisez davantage votre publicité avec des contrôles de marque pour la rendre unique.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre publicité vidéo convaincante en ajustant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses plateformes, garantissant qu'elle est prête à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Publicités Témoignages Convaincantes

.

Créez des témoignages publicitaires AI authentiques mettant en scène des avatars AI pour renforcer la confiance et la preuve sociale, convertissant efficacement les clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo gagnantes pour mon entreprise ?

HeyGen simplifie le processus de création de publicités vidéo en offrant un créateur de publicités vidéo AI intuitif, parfait pour les entreprises cherchant à générer rapidement des vidéos publicitaires ecommerce à fort impact. Notre plateforme propose divers outils pour personnaliser les publicités vidéo et atteindre une performance publicitaire gagnante.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos UGC ou de produit uniques en utilisant l'AI ?

Absolument. HeyGen vous permet de générer des vidéos UGC convaincantes et des vidéos de produit mettant en scène des avatars AI réalistes qui peuvent parler votre script. Cela permet de créer un contenu diversifié et engageant qui booste votre production créative sans les besoins traditionnels de tournage.

Quelles options créatives sont disponibles pour personnaliser mes publicités vidéo avec HeyGen ?

HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles de publicités vidéo et un éditeur glisser-déposer, vous permettant de personnaliser entièrement vos publicités vidéo. Vous pouvez intégrer votre marque, choisir parmi diverses animations et musiques, et affiner chaque élément pour correspondre à votre vision créative.

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité et la portée de mes publicités AI ?

HeyGen vous aide à produire des publicités AI de haute qualité de manière efficace, des prises de vue cinématographiques de produits aux témoignages publicitaires AI, avec des fonctionnalités comme la conversion texte-en-vidéo à partir de script et la génération de voix off. Notre plateforme garantit que votre contenu généré par AI est soigné et prêt pour des scripts viraux sur toutes les plateformes.

