Créateur de Vidéos Publicitaires Ecommerce : Créez des Publicités Vidéo Gagnantes
Boostez vos ventes et réduisez les coûts de production en utilisant des modèles et scènes intuitifs.
Créez une vidéo publicitaire ecommerce dynamique de 45 secondes, ciblant les spécialistes du marketing de performance et les boutiques en ligne, conçue pour captiver avec un style visuel moderne et rapide et une musique de fond entraînante. Cette publicité mettra en avant la facilité d'utilisation des modèles et scènes préconçus pour créer des publicités vidéo. Elle doit démontrer puissamment comment n'importe qui peut personnaliser des publicités vidéo rapidement, transformant des idées de base en publicités vidéo gagnantes sans effort considérable.
Développez une publicité AI persuasive de 60 secondes, destinée aux marketeurs désireux de produire des publicités vidéo gagnantes en exploitant la technologie de pointe. La vidéo doit adopter un style visuel innovant, légèrement futuriste, avec une voix confiante et autoritaire, expliquant comment transformer des scripts viraux en contenu engageant en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script. Montrez un processus fluide du texte à la production finale, en soulignant comment cette capacité libère de nouveaux niveaux de liberté créative pour des campagnes percutantes.
Produisez une vidéo UGC authentique de 15 secondes pour les petites entreprises et les créateurs de contenu avec un budget limité, illustrant un problème courant et sa solution simple. Le style visuel et audio doit être accessible et informel, avec une génération de voix off authentique et amicale, montrant à quel point il est facile de créer du contenu de haute qualité. Cette vidéo soulignera la facilité de génération de voix off, démontrant efficacement un coût de production réduit pour des récits convaincants sans avoir besoin d'acteurs vocaux professionnels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo gagnantes pour les produits et les campagnes en utilisant l'AI, maximisant votre portée et votre retour sur investissement publicitaire.
Produisez des Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez sans effort des publicités vidéo captivantes et des clips courts pour toutes les grandes plateformes sociales, augmentant l'engagement et la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo gagnantes pour mon entreprise ?
HeyGen simplifie le processus de création de publicités vidéo en offrant un créateur de publicités vidéo AI intuitif, parfait pour les entreprises cherchant à générer rapidement des vidéos publicitaires ecommerce à fort impact. Notre plateforme propose divers outils pour personnaliser les publicités vidéo et atteindre une performance publicitaire gagnante.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos UGC ou de produit uniques en utilisant l'AI ?
Absolument. HeyGen vous permet de générer des vidéos UGC convaincantes et des vidéos de produit mettant en scène des avatars AI réalistes qui peuvent parler votre script. Cela permet de créer un contenu diversifié et engageant qui booste votre production créative sans les besoins traditionnels de tournage.
Quelles options créatives sont disponibles pour personnaliser mes publicités vidéo avec HeyGen ?
HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles de publicités vidéo et un éditeur glisser-déposer, vous permettant de personnaliser entièrement vos publicités vidéo. Vous pouvez intégrer votre marque, choisir parmi diverses animations et musiques, et affiner chaque élément pour correspondre à votre vision créative.
Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité et la portée de mes publicités AI ?
HeyGen vous aide à produire des publicités AI de haute qualité de manière efficace, des prises de vue cinématographiques de produits aux témoignages publicitaires AI, avec des fonctionnalités comme la conversion texte-en-vidéo à partir de script et la génération de voix off. Notre plateforme garantit que votre contenu généré par AI est soigné et prêt pour des scripts viraux sur toutes les plateformes.