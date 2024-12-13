Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes mettant en avant la facilité d'utilisation d'un créateur de vidéos promo pour ebook. Cette vidéo cible les auteurs et éditeurs occupés, en présentant une solution rapide et efficace pour la promotion d'ebooks. Visuellement, elle doit comporter des scènes inspirantes et rythmées avec des animations de texte vibrantes et une musique entraînante. Les "Templates & scenes" étendus de HeyGen peuvent être mis en avant comme un avantage clé, permettant aux utilisateurs de créer rapidement une promo d'apparence professionnelle.

