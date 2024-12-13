Générateur de Vidéos Tutoriels pour Vendeurs eBay : Vendez Plus avec des Vidéos AI

Transformez les photos de vos annonces en vidéos dynamiques avec des avatars AI pour augmenter vos ventes et engager plus d'acheteurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes, parfaite pour les nouveaux vendeurs eBay, qui fonctionne comme une vidéo explicative sur un aspect spécifique de la vente, tel que 'l'emballage des articles fragiles'. La vidéo doit présenter un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers des visuels clairs et étape par étape, soutenus par un audio net et des sous-titres faciles à lire générés par HeyGen pour une accessibilité et une compréhension maximales.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes destinée aux vendeurs eBay expérimentés cherchant à augmenter leurs ventes et à étendre leur portée sur les plateformes de médias sociaux. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et inspirant, avec des coupes rapides de listes de produits réussies et des retours positifs des acheteurs, le tout animé par un script convaincant converti à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, optimisé pour divers ratios d'aspect pour s'adapter à différents canaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseil rapide de 15 secondes en utilisant un modèle vidéo prêt à l'emploi, idéale pour les vendeurs eBay occupés à la recherche de solutions rapides aux problèmes courants. La présentation visuelle doit être lumineuse et minimaliste, se concentrant sur les animations de texte à l'écran et les points clés, accompagnée d'une musique de fond entraînante et d'une voix off rapide. Utilisez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour créer rapidement ces extraits vidéo informatifs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels pour Vendeurs eBay

Créez facilement des vidéos produits professionnelles pour améliorer vos annonces eBay, attirer plus d'acheteurs et étendre votre portée.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base Vidéo
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo préconçus ou en saisissant votre script pour utiliser l'outil vidéo AI. Cette étape initiale pose les bases de la création de votre vidéo produit, en utilisant les modèles et scènes fournis.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Téléchargez facilement les images de vos annonces produits et d'autres médias pour personnaliser votre vidéo. Utilisez la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour ajouter des visuels diversifiés, aidant à transformer efficacement les photos d'annonces en vidéos.
3
Step 3
Générez une Narration Engagée
Améliorez votre vidéo avec un audio captivant en utilisant la génération de voix off. Vous pouvez saisir du texte pour créer un contenu vidéo explicatif engageant ou des instructions détaillées sur les produits qui mettent en avant les caractéristiques clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois terminée, utilisez le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect pour optimiser votre création de vidéo eBay pour diverses plateformes. Téléchargez votre vidéo terminée sur vos annonces eBay, réseaux sociaux ou YouTube pour augmenter les ventes et l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Explicatives Claires sur les Produits

.

Concevez des guides pratiques faciles à comprendre et des vidéos explicatives pour présenter les caractéristiques des produits et réduire les demandes des acheteurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir d'outil vidéo AI efficace pour les vendeurs eBay ?

HeyGen permet aux vendeurs eBay de créer facilement des vidéos produits engageantes et des guides pratiques en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu professionnel parfait pour dynamiser vos annonces eBay.

HeyGen me permet-il de transformer les images existantes de mes annonces produits en vidéos pour eBay ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de transformation de vos images d'annonces produits actuelles en vidéos produits dynamiques. Utilisez nos modèles vidéo personnalisables et notre vaste bibliothèque multimédia pour améliorer vos visuels et créer un contenu captivant.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos eBay apparaissent professionnelles et de marque ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI, des voix off personnalisables et des contrôles de branding pour garantir que vos vidéos eBay conservent une apparence professionnelle et cohérente. Ajoutez facilement votre logo et choisissez parmi divers modèles pour refléter l'identité de votre marque.

Comment le générateur de vidéos de HeyGen aide-t-il les vendeurs eBay à augmenter les ventes et l'engagement ?

HeyGen simplifie la création de vidéos produits de haute qualité et de vidéos explicatives qui captivent les acheteurs, entraînant une augmentation de l'engagement et potentiellement des ventes accrues. Notre plateforme intuitive facilite la génération, la personnalisation et le partage de contenu sur diverses plateformes comme les réseaux sociaux et YouTube.

