Créateur de Vidéos pour l'Apprentissage Précoce : Captivez et Éduquez les Jeunes Esprits

Créez facilement des leçons captivantes pour l'éducation de la petite enfance en utilisant des avatars AI réalistes pour donner vie à votre contenu.

Créez une vidéo éducative d'une minute en utilisant les capacités de création vidéo pour l'apprentissage précoce de HeyGen afin d'introduire les formes de base aux enfants d'âge préscolaire. La vidéo doit présenter un avatar AI amical expliquant chaque forme avec des visuels animés et colorés et une voix off joyeuse, simplifiant les concepts complexes pour les jeunes esprits.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les enseignants du primaire sur l'utilisation d'un créateur de vidéos éducatives AI pour expliquer les cycles de vie des plantes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement un plan de leçon en contenu engageant, en incorporant des visuels de la bibliothèque de médias/stock et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques, le tout présenté dans un style visuel propre et informatif.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo introductive de 2 minutes démontrant la facilité de devenir créateur de vidéos pour le contenu éducatif, ciblant les nouveaux enseignants. Concevez la vidéo en utilisant les modèles et scènes préfabriqués de HeyGen pour présenter un message 'Bienvenue en maternelle', en employant une génération de voix off chaleureuse, et optimisez-la pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats, offrant une expérience visuelle accueillante et informative.
Exemple de Prompt 3
Construisez un tutoriel technique concis d'une minute sur l'utilisation de la technologie AI de texte-à-vidéo pour créer des explications rapides de concepts de codage pour les jeunes étudiants, destiné aux éducateurs intéressés par la technologie. La vidéo doit présenter un avatar AI sophistiqué démontrant le processus avec des superpositions de texte à l'écran, le tout accompagné de sous-titres/captions précis pour renforcer l'apprentissage, tout en maintenant un style visuel élégant et informatif.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour l'apprentissage précoce

Créez facilement des vidéos engageantes et accessibles pour l'apprentissage précoce avec l'AI, transformant le contenu éducatif en leçons captivantes pour les jeunes esprits.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script de leçon pour l'apprentissage précoce directement dans l'éditeur de texte-à-vidéo AI pour générer instantanément du contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement votre contenu d'apprentissage précoce, le rendant engageant et accessible.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Réalistes
Générez des voix AI réalistes pour fournir des voix off claires et engageantes qui narrent parfaitement vos leçons d'apprentissage précoce.
4
Step 4
Générez des Sous-titres et Exportez
Générez automatiquement des sous-titres pour une accessibilité accrue, puis exportez votre vidéo d'apprentissage précoce polie dans divers formats, prête à être partagée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir le Contenu Éducatif

Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de partager des idées éducatives et d'attirer les parents et les éducateurs vers les ressources d'apprentissage précoce.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de devenir créateurs de vidéos éducatives AI en transformant du texte en vidéos engageantes grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo AI. Vous pouvez choisir parmi diverses options d'avatars AI et générer des voix AI réalistes pour transmettre efficacement votre contenu aux étudiants. Cela simplifie l'ensemble du processus de production vidéo.

HeyGen peut-il aider les enseignants à créer des vidéos de marque pour l'apprentissage précoce ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos pour l'apprentissage précoce efficace qui offre des contrôles de branding étendus, permettant aux enseignants d'incorporer leurs logos et schémas de couleurs spécifiques. Cela assure la cohérence de tout le contenu éducatif, renforçant l'identité de marque pour les communications scolaires ou institutionnelles. Vous pouvez également utiliser divers modèles pour démarrer rapidement vos projets.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la qualité de production des vidéos ?

HeyGen améliore considérablement la qualité de production et l'accessibilité avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos éducatives sont comprises par tous les étudiants. De plus, une bibliothèque complète de photos et vidéos de stock peut être intégrée, ainsi que des voix off professionnelles, pour créer un contenu riche et visuellement attrayant en tant qu'éditeur vidéo.

HeyGen prend-il en charge l'enregistrement d'écran pour le contenu pédagogique ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent qui inclut des capacités robustes d'enregistrement d'écran et web, parfaites pour créer du contenu pédagogique détaillé pour les enseignants et les étudiants. Cela vous permet de capturer des démonstrations de logiciels, des présentations ou des leçons basées sur le web directement au sein de la plateforme.

