Déverrouillez l'apprentissage avec notre créateur de vidéos éducatives pour la petite enfance
Développez un contenu captivant avec notre créateur de vidéos éducatives AI et une génération de voix off fluide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo éducative captivante de 45 secondes destinée aux enfants de maternelle, mettant en scène une histoire charmante sur l'amitié. Employez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie au récit avec des illustrations fantaisistes et une musique de fond douce, le tout dans un modèle personnalisé.
Produisez un guide vidéo utile de 60 secondes pour les éducateurs de la petite enfance, démontrant un projet d'artisanat d'apprentissage actif et amusant. Présentez un style visuel propre et étape par étape soutenu par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et assurez la clarté avec des sous-titres à l'écran pour tous les enseignants.
Développez une vidéo marketing scolaire convaincante de 30 secondes pour présenter un nouveau module d'apprentissage pour une plateforme de création de vidéos éducatives AI. Mettez en avant des graphismes modernes et engageants et une musique entraînante, en assurant une livraison professionnelle grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect ratio de HeyGen pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez un contenu éducatif engageant.
Créez rapidement des vidéos éducatives animées et des leçons interactives pour captiver les jeunes étudiants et améliorer les expériences d'apprentissage précoce.
Améliorez l'engagement d'apprentissage précoce.
Utilisez la création de vidéos alimentée par l'AI pour stimuler l'engagement et la rétention des concepts clés, rendant l'apprentissage amusant et mémorable pour les jeunes étudiants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?
HeyGen est un créateur de vidéos éducatives AI qui simplifie la création de vidéos pour les enseignants et les étudiants, ne nécessitant aucune compétence particulière. Notre plateforme alimentée par l'AI transforme le texte en vidéos animées dynamiques, en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir de scripts pour produire efficacement un contenu de haute qualité.
HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer un contenu d'apprentissage engageant ?
Absolument ! HeyGen permet aux éducateurs de créer des vidéos éducatives engageantes qui favorisent une expérience d'apprentissage active. Avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off, les sous-titres et une large gamme de modèles animés, les enseignants peuvent facilement produire un contenu vidéo interactif qui capte l'attention des étudiants et rend l'apprentissage amusant.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo éducatif ?
HeyGen fournit des outils d'édition vidéo robustes pour une création multimédia complète, permettant aux utilisateurs de personnaliser entièrement leurs vidéos éducatives. Vous pouvez utiliser notre vaste bibliothèque de médias pour des photos et vidéos de stock, générer des visuels AI, et incorporer des couches interactives dynamiques pour améliorer votre contenu, garantissant des créations uniques et de marque.
HeyGen est-il adapté à divers établissements éducatifs et besoins de formation ?
Oui, HeyGen est une plateforme de création de vidéos en ligne polyvalente idéale pour divers établissements éducatifs, des écoles K-12 aux créateurs de cours d'enseignement supérieur et de formation en entreprise. Elle soutient une stratégie de contenu vidéo large, facilitant la production de vidéos de formation, de vidéos marketing scolaires, et même de webinaires virtuels pour les leaders de district et les professeurs.