Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, démontrant comment un créateur de vidéos éducatives AI simplifie la création de leçons vidéo engageantes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant des éléments animés pour mettre en avant les fonctionnalités clés, accompagné d'une voix off AI claire et confiante générée à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, avec un avatar AI présentant le contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en avant la rapidité et la facilité de création de vidéos éducatives animées grâce à une puissante plateforme de création vidéo. Le style visuel et audio doit être vibrant et énergique, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide, avec une musique de fond entraînante et une voix off AI amicale, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes destinée aux départements RH et aux formateurs d'entreprise, illustrant le processus efficace de conversion de textes volumineux en vidéos de formation complètes. Adoptez un style visuel pédagogique qui mélange des enregistrements d'écran avec des avatars AI professionnels pour guider les spectateurs, complété par une voix AI calme et informative et des sous-titres clairs générés par HeyGen pour l'accessibilité et la rétention.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les développeurs de cours en ligne, soulignant comment un créateur de vidéos éducatives en ligne permet une production rapide de contenu. Le style visuel doit être moderne et rapide, avec des graphismes nets et des visuels variés issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associé à une narration AI engageante et concise, et optimisé pour diverses plateformes sociales grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos E-learning

Créez facilement des vidéos e-learning engageantes avec AI. De la conception à la réalisation, notre plateforme simplifie la production de contenu pour les éducateurs et les formateurs.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez votre parcours vidéo e-learning en sélectionnant parmi une gamme diversifiée de **modèles** intégrés ou collez votre script pour utiliser notre fonctionnalité de texte en vidéo pour une génération instantanée de scènes.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu avec des Avatars AI
Donnez vie à vos leçons en ajoutant des **avatars AI** réalistes pour présenter les informations. Modifiez facilement leur apparence et synchronisez-les avec votre script pour des présentations dynamiques.
3
Step 3
Améliorez avec des Médias Riches et des Voix Off
Enrichissez votre contenu vidéo en intégrant des éléments de notre vaste **bibliothèque de médias stock**. Générez instantanément des narrations au son naturel grâce à notre fonctionnalité avancée de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Éducative
Finalisez votre vidéo e-learning avec des **sous-titres/captions** automatiques pour l'accessibilité. Ensuite, exportez facilement votre vidéo peaufinée dans divers ratios d'aspect, prête pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Sujets Complexes

Simplifiez sans effort des sujets éducatifs complexes, les rendant accessibles et compréhensibles pour tous les apprenants grâce aux visuels AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives AI ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives AI avancé qui transforme le texte en leçons vidéo engageantes. Notre plateforme utilise de puissants avatars AI et la synthèse vocale AI pour convertir sans effort vos scripts en contenu de qualité professionnelle, rendant le processus de création vidéo fluide.

Puis-je facilement personnaliser mes vidéos éducatives en ligne avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose un créateur de vidéos éducatives en ligne convivial avec une large gamme de modèles et une interface de glisser-déposer. Vous pouvez intégrer des éléments de notre vaste bibliothèque de médias stock, appliquer des contrôles de marque et générer des sous-titres pour personnaliser précisément vos vidéos éducatives animées.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement dans les vidéos de formation ?

HeyGen augmente l'engagement dans les vidéos de formation en fournissant des avatars AI réalistes, une génération dynamique de voix off et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Notre rédacteur de scripts AI peut également aider à créer des récits captivants, garantissant que votre audience reste captivée tout au long de la leçon.

Quelle est la flexibilité de HeyGen en tant que plateforme de création vidéo pour des contenus éducatifs diversifiés ?

HeyGen sert de plateforme de création vidéo polyvalente, permettant aux utilisateurs de produire une large gamme de contenus éducatifs, des présentations animées aux vidéos explicatives. Avec des capacités telles que la génération de texte en vidéo et le redimensionnement des ratios d'aspect, vous pouvez créer et exporter des vidéos professionnelles optimisées pour tout contexte ou plateforme d'apprentissage.

