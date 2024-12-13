Votre générateur ultime de vidéos e-learning pour une formation engageante

Transformez votre apprentissage avec un générateur de vidéos IA. Créez facilement des vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars IA.

Produisez une vidéo de démonstration concise d'une minute, destinée aux professionnels de la formation et du développement, illustrant comment un générateur de vidéos e-learning simplifie considérablement la formation des employés. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et clair avec une voix off amicale d'IA, montrant rapidement comment les utilisateurs peuvent transformer 'texte en vidéo à partir d'un script' pour générer un contenu engageant avec des avatars IA réalistes, soulignant l'efficacité dans la création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo tutorielle approfondie de deux minutes pour les responsables de formation IT et les éducateurs techniques, en mettant l'accent sur les capacités avancées d'une plateforme vidéo IA. Le style visuel et audio doit être détaillé, informatif et autoritaire, utilisant des voix synchronisées d'IA de 'Génération de voix off' pour expliquer des concepts complexes, en mettant spécifiquement en avant l'intégration fluide 'LMS' pour des modules de formation technique complets.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes destinée aux chefs de produit et aux généralistes RH, démontrant la création rapide de contenu possible avec notre générateur de vidéos e-learning. Adoptez un style visuel moderne et engageant avec une bande sonore dynamique, en incorporant des 'Modèles & scènes' pour une configuration rapide et des 'Sous-titres/légendes' clairs pour renforcer les messages clés dans les explications de produits ou les séquences d'intégration des employés, garantissant des mises à jour faciles.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle polyvalente de 45 secondes pour les coordinateurs de formation mondiaux et les équipes de marketing international, mettant en avant la capacité de la plateforme à faciliter les 'traductions' et à atteindre des publics divers. La vidéo doit avoir un style visuel mondial et adaptatif présentant divers styles d'avatars IA et du texte localisé, démontrant explicitement la puissance du 'Redimensionnement & exportation des formats' pour adapter sans effort les vidéos de formation à plusieurs canaux de distribution dans le monde entier.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos e-learning

Transformez vos supports de formation en contenu e-learning engageant et professionnel sans effort. Créez des vidéos dynamiques avec l'IA pour améliorer l'engagement et la rétention des apprenants.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller votre matériel de formation existant ou rédigez un nouveau contenu. Notre plateforme utilise votre script pour la génération de texte en vidéo à partir d'un script, formant la base de votre vidéo e-learning.
2
Step 2
Choisissez votre avatar IA
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour agir en tant que présentateur à l'écran. Nos avatars IA réalistes renforcent la connexion avec l'apprenant et transmettent efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et une voix
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia et générez des voix off au son naturel. Exploitez notre génération de voix off pour assurer une narration claire et engageante.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo e-learning en sélectionnant le format d'image et les options d'exportation souhaités. Votre vidéo terminée est prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme ou LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les sujets complexes

.

Clarifiez les sujets e-learning difficiles ou techniques, rendant les informations complexes accessibles et plus faciles à comprendre pour les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos IA pour l'e-learning ?

HeyGen sert de plateforme vidéo IA intuitive, transformant les scripts en vidéos e-learning engageantes avec des avatars IA avancés et des voix off IA, simplifiant votre flux de production vidéo.

Quelles intégrations techniques HeyGen propose-t-il pour les programmes de formation ?

HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide, vous permettant de déployer des vidéos de formation générées par IA directement dans vos systèmes d'apprentissage existants. De plus, notre API permet une automatisation personnalisée et des améliorations de flux de travail.

HeyGen peut-il fournir un support multilingue pour la formation des employés à l'échelle mondiale ?

Absolument, le générateur de vidéos IA de HeyGen offre des capacités de traduction robustes et des voix off IA dans plus de 140 langues, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles et percutantes pour une main-d'œuvre mondiale.

Dans quelle mesure les avatars IA et le contenu vidéo sont-ils personnalisables dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars IA, vous permettant de créer des présentateurs virtuels uniques. Notre plateforme inclut également divers modèles et contrôles de marque, vous permettant d'adapter tout le contenu vidéo généré par IA à vos besoins spécifiques.

