créateur de vidéos e-commerce : Créez des Vidéos Qui Convertissent

Augmentez les ventes et l'engagement en transformant des scripts en publicités vidéo captivantes avec texte-à-vidéo.

Créez une vidéo produit dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises vendant des produits physiques en ligne. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et lumineux avec une musique entraînante et une voix off claire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages du produit et stimuler l'engagement sur les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez que vous développez une vidéo explicative de produit de 45 secondes destinée à des clients potentiels qui doivent comprendre le fonctionnement d'un nouveau produit. Concevez une vidéo propre et informative avec un ton professionnel et une musique de fond apaisante, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer des instructions étape par étape et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Générez une publicité vidéo percutante de 15 secondes conçue pour les marketeurs e-commerce cherchant à capter immédiatement l'attention sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et accrocheur avec une musique tendance, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen ainsi que la vaste bibliothèque de médias/stock pour présenter le produit rapidement et efficacement.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour une marque lançant un nouveau produit ou une campagne, en se concentrant sur l'augmentation de l'impact global du marketing vidéo e-commerce. Cette vidéo cinématographique doit utiliser une musique inspirante et une voix off professionnelle, et être optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, en incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos E-commerce

Créez rapidement et facilement des vidéos produits convaincantes pour mettre en valeur vos produits, engager les clients et renforcer votre présence en ligne avec nos outils intuitifs.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement pour l'e-commerce, ou commencez avec une toile vierge pour donner vie à votre vision unique.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Produit
Téléchargez facilement vos images et vidéos de produit. Personnalisez votre scène en ajoutant du texte, des transitions et de la musique de fond à l'aide de notre éditeur glisser-déposer intuitif.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI et les Visuels
Utilisez les outils AI pour affiner votre vidéo, comme supprimer les arrière-plans des prises de vue de produits ou générer des sous-titres automatiques, et intégrez des animations vivantes pour mettre en valeur les caractéristiques clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois terminée, exportez facilement votre vidéo en tant que fichier MP4 haute résolution, prête à être publiée sur votre site web, vos réseaux sociaux et vos plateformes e-commerce.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages Clients

Développez des vidéos de témoignages clients authentiques pour renforcer la confiance et fournir une preuve sociale, encourageant ainsi plus d'achats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos produits e-commerce engageantes pour le marketing ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos produits e-commerce engageantes et du contenu marketing de haute qualité. Exploitez nos outils AI et nos modèles vidéo étendus pour produire des vidéos explicatives de produits convaincantes qui renforcent votre présence en ligne et stimulent les ventes.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos produit facile à utiliser pour les entreprises en ligne ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos produit puissant mais intuitif avec un éditeur glisser-déposer convivial. Cela permet à quiconque de produire rapidement des vidéos produits de qualité professionnelle, en utilisant des modèles vidéo préconstruits et des fonctionnalités alimentées par l'AI pour une création de contenu efficace.

HeyGen peut-il générer divers types de vidéos marketing, comme des démonstrations de produits ou des publicités sur les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen permet la création de diverses vidéos marketing, y compris des démonstrations de produits dynamiques, des vidéos explicatives captivantes et des publicités vidéo efficaces pour les réseaux sociaux. Notre plateforme intègre des avatars AI et des fonctionnalités d'animation robustes pour garantir que votre message de marque se démarque sur toutes les plateformes.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo e-commerce et maintient-il la cohérence de la marque ?

HeyGen simplifie considérablement le montage vidéo e-commerce avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et une bibliothèque de médias complète. Vous pouvez facilement maintenir la cohérence de la marque en utilisant des contrôles de branding pour les logos et les couleurs sur toutes vos publicités vidéo et vidéos promotionnelles de produits.

