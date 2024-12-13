Générateur de vidéos e-commerce : Créez des vidéos produits qui stimulent les ventes

Générez rapidement des vidéos produits à fort taux de conversion pour les publicités sur les réseaux sociaux et les ventes en ligne avec la fonctionnalité Text-to-video from script de notre Générateur de Vidéos AI.

Créez une vidéo produit dynamique de 30 secondes présentant un nouveau gadget technologique, conçue pour les propriétaires de petites entreprises de commerce électronique désireux de créer rapidement du contenu attrayant. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des prises de vue nettes du produit et une bande sonore futuriste et entraînante, en utilisant la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir sans effort le texte marketing en un récit captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une publicité captivante de 45 secondes pour les réseaux sociaux pour une marque de mode durable, destinée aux professionnels du marketing cherchant à raconter une histoire de marque authentique. La vidéo doit avoir une esthétique chaleureuse et naturelle avec un éclairage doux et une voix off inspirante et conversationnelle, intégrant les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les valeurs de la marque de manière personnelle et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de produit informative de 60 secondes pour une solution logicielle B2B complexe, ciblant les clients potentiels qui ont besoin d'un guide clair et étape par étape. Le style visuel et audio doit être professionnel et épuré, avec des diagrammes animés et une narration calme et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir une compréhension maximale dans tous les environnements de visionnage.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo promotionnelle concise de 15 secondes mettant en avant une vente flash pour une boutique en ligne, spécifiquement pour les gestionnaires de commerce électronique axés sur la stimulation rapide des ventes en ligne sur diverses plateformes. La vidéo doit être rapide, visuellement percutante avec des superpositions de texte audacieuses et une piste de fond énergique, en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur n'importe quel canal de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos E-commerce

Créez sans effort des vidéos de présentation de produits époustouflantes qui captivent votre audience et stimulent les ventes en ligne avec notre générateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Téléchargez vos ressources produits
Commencez par télécharger vos `images de produits` existantes ou collez des descriptions de produits. Notre système intelligent vous aidera à générer le contenu vidéo initial.
2
Step 2
Sélectionnez un modèle de vidéo
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de `modèles de vidéos` spécialement conçus pour divers produits e-commerce et objectifs marketing, offrant un point de départ professionnel.
3
Step 3
Personnalisez votre contenu
Utilisez notre éditeur intuitif `par glisser-déposer` pour ajouter des superpositions de texte, ajuster les mises en page et incorporer des animations engageantes pour correspondre parfaitement au style de votre marque.
4
Step 4
Exportez et publiez
Rendez votre vidéo finale dans des `formats prêts pour les plateformes` optimisés pour les sites e-commerce, les réseaux sociaux ou les campagnes publicitaires, prête à renforcer votre présence en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des témoignages clients authentiques

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les retours clients en témoignages vidéo authentiques et engageants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos e-commerce AI efficace ?

HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos produits de haute qualité et des vidéos de présentation de produits époustouflantes. Notre Générateur de Vidéos AI simplifie la création de contenu, rendant facile la production de contenu engageant pour votre catalogue en ligne et vos publicités sur les réseaux sociaux afin de stimuler les ventes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour transformer les descriptions de produits en vidéos ?

HeyGen vous permet de convertir efficacement les descriptions textuelles en vidéos explicatives de produits dynamiques. Utilisez nos outils AI et modèles de vidéos pour créer des récits captivants qui mettent en avant les caractéristiques des produits, stimulant les ventes en ligne et l'engagement des clients.

HeyGen peut-il créer un rendu photoréaliste pour divers canaux de vente en ligne ?

Absolument, HeyGen garantit un rendu photoréaliste pour vos vidéos produits, les rendant adaptées aux listes de marché, pages produits et publicités sur les réseaux sociaux. Notre plateforme fournit des formats prêts pour les plateformes pour un partage sans effort et une expérience de visionnage optimale dans toutes vos actions de marketing digital.

La plateforme de HeyGen est-elle conviviale pour créer des vidéos produits professionnelles ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer qui simplifie le processus de montage vidéo, même pour les débutants. Ce flux de création rapide vous permet d'assembler rapidement des vidéos produits et vidéos e-commerce époustouflantes sans compétences techniques approfondies.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo