Générateur de vidéos e-commerce : Créez des vidéos produits qui stimulent les ventes
Générez rapidement des vidéos produits à fort taux de conversion pour les publicités sur les réseaux sociaux et les ventes en ligne avec la fonctionnalité Text-to-video from script de notre Générateur de Vidéos AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une publicité captivante de 45 secondes pour les réseaux sociaux pour une marque de mode durable, destinée aux professionnels du marketing cherchant à raconter une histoire de marque authentique. La vidéo doit avoir une esthétique chaleureuse et naturelle avec un éclairage doux et une voix off inspirante et conversationnelle, intégrant les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les valeurs de la marque de manière personnelle et mémorable.
Développez une vidéo explicative de produit informative de 60 secondes pour une solution logicielle B2B complexe, ciblant les clients potentiels qui ont besoin d'un guide clair et étape par étape. Le style visuel et audio doit être professionnel et épuré, avec des diagrammes animés et une narration calme et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir une compréhension maximale dans tous les environnements de visionnage.
Générez une vidéo promotionnelle concise de 15 secondes mettant en avant une vente flash pour une boutique en ligne, spécifiquement pour les gestionnaires de commerce électronique axés sur la stimulation rapide des ventes en ligne sur diverses plateformes. La vidéo doit être rapide, visuellement percutante avec des superpositions de texte audacieuses et une piste de fond énergique, en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur n'importe quel canal de médias sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités produits performantes.
Générez rapidement des publicités produits convaincantes avec AI pour augmenter les conversions et stimuler les ventes en ligne.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux pour les présentations de produits et les promotions afin d'élargir votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos e-commerce AI efficace ?
HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos produits de haute qualité et des vidéos de présentation de produits époustouflantes. Notre Générateur de Vidéos AI simplifie la création de contenu, rendant facile la production de contenu engageant pour votre catalogue en ligne et vos publicités sur les réseaux sociaux afin de stimuler les ventes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour transformer les descriptions de produits en vidéos ?
HeyGen vous permet de convertir efficacement les descriptions textuelles en vidéos explicatives de produits dynamiques. Utilisez nos outils AI et modèles de vidéos pour créer des récits captivants qui mettent en avant les caractéristiques des produits, stimulant les ventes en ligne et l'engagement des clients.
HeyGen peut-il créer un rendu photoréaliste pour divers canaux de vente en ligne ?
Absolument, HeyGen garantit un rendu photoréaliste pour vos vidéos produits, les rendant adaptées aux listes de marché, pages produits et publicités sur les réseaux sociaux. Notre plateforme fournit des formats prêts pour les plateformes pour un partage sans effort et une expérience de visionnage optimale dans toutes vos actions de marketing digital.
La plateforme de HeyGen est-elle conviviale pour créer des vidéos produits professionnelles ?
Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer qui simplifie le processus de montage vidéo, même pour les débutants. Ce flux de création rapide vous permet d'assembler rapidement des vidéos produits et vidéos e-commerce époustouflantes sans compétences techniques approfondies.