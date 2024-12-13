Créateur de vidéos de produits e-commerce pour des publicités à fort taux de conversion
Générez sans effort des vidéos de produits de haute qualité pour les publicités sur les réseaux sociaux et les démonstrations de produits, en tirant parti des outils AI et des modèles et scènes personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un spot dynamique de 45 secondes conçu pour les agences de marketing et les gestionnaires de réseaux sociaux recherchant un flux de travail de création rapide. Cette vidéo doit mettre en avant comment HeyGen permet une production rapide de publicités sur les réseaux sociaux. Les visuels doivent être rapides et modernes, démontrant l'efficacité de la transformation de scripts en vidéo à l'aide de la fonctionnalité texte-à-vidéo, améliorée par un avatar AI présentant les avantages clés avec une musique de fond énergique.
Développez une vidéo d'instruction détaillée de 90 secondes pour les entreprises technologiques et les chefs de produit, axée sur la création de vidéos de démonstration de produits complètes. L'esthétique visuelle doit être épurée et informative, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les explications. Essentiellement, la vidéo comportera une narration précise accompagnée de sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité et la compréhension des fonctionnalités techniques complexes pour un public mondial.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de plateformes e-commerce, illustrant la puissance de HeyGen en tant que générateur de vidéos de produits AI pour une création de contenu évolutive. Ce prompt nécessite un style visuel qui démontre des transitions fluides à travers diverses plateformes, mettant en avant la facilité de réutilisation du contenu grâce à la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'HeyGen, accompagnée d'une piste de fond rapide et engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités de produits performantes.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des publicités vidéo convaincantes qui stimulent l'engagement et les ventes de vos produits e-commerce.
Engagez les audiences sur les réseaux sociaux.
Générez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux afin de commercialiser efficacement vos produits sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de plusieurs vidéos de produits ?
HeyGen permet une création de contenu efficace et évolutive grâce à son générateur de vidéos de produits AI et son éditeur vidéo en ligne robuste. Les utilisateurs peuvent exploiter un flux de création rapide, en utilisant des modèles de vidéos et des outils AI pour produire rapidement de nombreuses vidéos de produits de haute qualité et des vidéos de démonstration de produits.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de produits ?
HeyGen offre des outils AI avancés pour une expérience intuitive de créateur de vidéos de produits e-commerce, y compris des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Son éditeur glisser-déposer simplifie l'ajout de branding personnalisé, de sous-titres et de musique de fond et voix off pour créer des vidéos de produits captivantes.
HeyGen peut-il produire des vidéos de produits de haute qualité pour diverses plateformes ?
Oui, HeyGen est conçu pour générer des vidéos de produits de haute qualité adaptées à diverses plateformes, y compris des publicités percutantes sur les réseaux sociaux et du contenu vidéo promotionnel convaincant. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser les ratios d'aspect et appliquer des contrôles de branding pour garantir une présentation optimale sur tous les canaux.
Comment puis-je personnaliser mes vidéos de produits avec HeyGen ?
En tant que créateur de vidéos de produits polyvalent, HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à son éditeur glisser-déposer, vous permettant de personnaliser les modèles de vidéos avec le logo et les couleurs de votre marque. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres dynamiques, une musique de fond engageante et des voix off pour créer des vidéos de démonstration de produits uniques qui résonnent avec votre audience.