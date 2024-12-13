Libérez les ventes : Générateur de vidéos produit e-commerce

Élevez la présentation de vos produits et accélérez la création de contenu avec des capacités intelligentes de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo produit e-commerce dynamique de 30 secondes mettant en avant un nouveau gadget technologique, ciblant les acheteurs en ligne pressés sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides et des gros plans, complété par une voix off amicale et professionnelle générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le tout construit rapidement à partir de l'un de nos divers modèles de vidéo.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de démonstration de produit informative de 45 secondes expliquant les avantages d'un service d'abonnement, destinée aux responsables marketing recherchant des solutions de contenu efficaces. Utilisez un avatar AI professionnel de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés avec une livraison claire et concise, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour rationaliser la création de contenu et garantir l'exactitude.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo produit e-commerce haute fidélité de 60 secondes pour une ligne de soins de la peau de luxe, séduisant les clients exigeants qui apprécient l'esthétique et la qualité. Le style visuel doit être cinématographique et élégant, utilisant des gros plans époustouflants et un éclairage doux, enrichi par le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les plans de coupe et accompagné de sous-titres/captions précisément chronométrés pour mettre en valeur les ingrédients et les avantages du produit, créant un rendu véritablement photoréaliste.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo produit concise de 20 secondes pour une nouvelle application mobile, ciblant les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu ayant besoin de ressources rapides et adaptables pour les campagnes sur les réseaux sociaux. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et moderne, optimisé pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, permettant un flux de création rapide de l'idée à la distribution pour vos besoins de création de vidéos produit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos produit e-commerce

Transformez sans effort vos fiches produits en expériences vidéo engageantes et de haute qualité qui captent l'attention et stimulent les ventes.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Commencez par sélectionner un "modèle de vidéo" préconçu ou saisissez votre script pour tirer parti de la capacité efficace de "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour une génération rapide de contenu.
2
Step 2
Personnalisez votre histoire de produit
Personnalisez votre vidéo en incorporant des "images de produit générées par AI" et en appliquant des couleurs et logos personnalisés grâce aux "contrôles de marque (logo, couleurs)" de HeyGen pour correspondre à l'identité de votre marque.
3
Step 3
Générez une narration dynamique
Améliorez votre message avec un audio professionnel. Sélectionnez parmi diverses voix en utilisant la fonctionnalité de "génération de voix off" de HeyGen, donnant vie aux avantages de votre produit.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez vos "vidéos produit e-commerce" en utilisant la fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour les optimiser pour diverses plateformes, assurant une distribution fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

.

Développez des témoignages clients authentiques et des avis sur les produits qui renforcent la confiance et encouragent les achats.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos produit e-commerce ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos produit e-commerce époustouflantes de qualité cinématographique en utilisant des Avatars AI et une gamme diversifiée de modèles de vidéo. Vous pouvez créer des récits captivants et un rendu photoréaliste pour présenter vos produits efficacement.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour les démonstrations de produits ?

HeyGen propose un flux de création rapide pour les vidéos de démonstration de produits, y compris des scripts auto-générés et des voix off de haute qualité. Son éditeur intuitif de glisser-déposer permet une intégration fluide de votre contenu, garantissant une présentation professionnelle et engageante du produit.

Est-il possible de personnaliser les modèles de vidéos produit dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser les modèles de vidéo avec votre logo, vos couleurs et vos médias spécifiques. Cela garantit que chaque vidéo produit e-commerce s'aligne parfaitement avec l'identité et le message de votre marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos produit de haute qualité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos produit grâce à son interface conviviale et ses capacités AI, vous permettant de générer rapidement un contenu captivant. De la fonctionnalité texte-à-vidéo à l'ajout facile de sous-titres, HeyGen rend la création de vidéos professionnelles accessible à tous.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo