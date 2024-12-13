Le meilleur créateur de vidéos pour annonces e-commerce pour des ventes à fort taux de conversion

Générez des vidéos produits à fort taux de conversion sans effort. Nos avatars AI transforment votre script en démonstrations de produits engageantes, boostant votre marketing e-commerce.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing, mettant en avant l'efficacité de HeyGen en tant que créateur de vidéos pour le commerce électronique. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides entre divers modèles de vidéos et démontrant comment les outils AI peuvent simplifier la production. Une musique de fond entraînante et des avatars AI engageants doivent transmettre les messages clés sur la création rapide de vidéos.
Exemple de Prompt 2
Créez une publicité concise de 45 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les marketeurs du commerce électronique, en se concentrant sur la génération de vidéos produits à fort taux de conversion. La vidéo doit être visuellement énergique avec des démonstrations de produits vibrantes et des superpositions de texte efficaces. Assurez-vous que l'audio est accrocheur et optimisé pour une visualisation silencieuse avec sous-titres/légendes, et mettez en avant la flexibilité du redimensionnement et des exportations de format d'image pour différentes plateformes sociales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 2 minutes pour les vendeurs en ligne cherchant à améliorer leurs annonces vidéo avec des témoignages clients authentiques. Le style visuel doit mélanger des séquences de clients authentiques (ou des représentations stylisées de la bibliothèque de médias/soutien de stock) avec des prises de vue de produits soignées, dégageant chaleur et fiabilité. L'audio doit comporter de véritables voix off ou des avatars AI transmettant les retours des clients, démontrant comment la plateforme soutient l'intégration de contenus diversifiés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour annonces e-commerce

Créez des vidéos produits attrayantes sans effort avec notre créateur de vidéos pour annonces e-commerce, conçu pour vous aider à attirer plus de clients et augmenter les ventes.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Commencez votre projet en sélectionnant un modèle vidéo professionnel optimisé pour le e-commerce, en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes pour lancer votre création.
2
Step 2
Téléchargez vos ressources
Importez vos images de produits, photos existantes et clips vidéo directement dans l'éditeur. Notre bibliothèque de médias/soutien de stock facilite la gestion de vos ressources visuelles.
3
Step 3
Améliorez votre annonce
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des superpositions de texte engageantes, des animations dynamiques et des voix off professionnelles, garantissant que les détails de vos produits se démarquent avec la génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et publiez
Téléchargez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'image, prête à être téléchargée sur toutes vos plateformes e-commerce et réseaux sociaux avec redimensionnement et exportations de format d'image.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des témoignages clients

Exploitez l'AI pour créer des témoignages vidéo convaincants, renforçant la confiance et la crédibilité de vos produits et influençant les décisions d'achat.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos e-commerce grâce à l'AI ?

HeyGen utilise des outils AI avancés, y compris des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo, pour transformer les détails de vos produits en vidéos produits engageantes. Cela permet aux entreprises de créer efficacement des vidéos produits à fort taux de conversion pour diverses plateformes e-commerce sans expertise approfondie en production vidéo.

Puis-je personnaliser mes vidéos produits e-commerce pour différentes plateformes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation robuste dans son éditeur vidéo en ligne, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs spécifiques. Vous pouvez facilement redimensionner vos vidéos pour les adapter à différentes plateformes de réseaux sociaux ou annonces e-commerce, garantissant que vos vidéos produits conservent une apparence professionnelle partout.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour ajouter du contenu attrayant aux vidéos produits ?

HeyGen propose des outils complets pour l'enrichissement de contenu, tels que la génération de voix off de haute qualité et la possibilité d'ajouter des superpositions de texte dynamiques. Vous pouvez également générer des sous-titres et légendes précis, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour vos démonstrations de produits et témoignages clients.

HeyGen est-il un créateur de vidéos e-commerce facile à utiliser pour les débutants ?

Absolument, HeyGen est conçu comme un éditeur vidéo en ligne intuitif avec une interface glisser-déposer conviviale. Notre vaste bibliothèque de modèles vidéo permet à quiconque de créer facilement du contenu e-commerce de qualité professionnelle et des annonces vidéo sans expertise préalable en montage vidéo.

