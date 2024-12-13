Générateur de vidéos de listing e-commerce : Créez des vidéos produits rapidement

Créez des vidéos produits professionnelles qui captivent les acheteurs. Améliorez vos listings avec une génération de voix off fluide pour une expérience client immersive.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un clip promotionnel dynamique de 45 secondes ciblant les responsables marketing, illustrant la puissance de HeyGen en tant que générateur d'images en vidéos par IA pour des publicités captivantes sur les réseaux sociaux. La vidéo doit utiliser des transitions élégantes et des graphismes contemporains, sur une bande sonore moderne et énergique, avec un avatar IA engageant présentant comment les images de produits peuvent être transformées en campagnes à fort impact, avec des options de support de bibliothèque de médias/stock pour une richesse visuelle accrue.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'étude de cas percutante de 60 secondes destinée aux entreprises e-commerce axées sur les taux de conversion, détaillant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos par IA pour produire des vidéos produits à haute conversion pour les listings de marché. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et orienté résultats avec des présentations de produits nettes, accompagnée d'une voix off convaincante générée par IA à partir d'un script utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, assurant clarté et impact grâce à des sous-titres intégrés.
Exemple de Prompt 3
Développez un montage de 20 secondes mettant en avant un produit pour les propriétaires de petites entreprises et les designers de produits, présentant les caractéristiques clés d'un nouvel article avec notre créateur de vidéos produits polyvalent. Le style visuel doit être minimaliste et concentré, permettant aux détails du produit de briller, complété par une génération de voix off claire et informative. Cette vidéo démontrera la facilité d'adaptation du contenu pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, assurant une portée maximale pour tout produit.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de listing e-commerce

Créez facilement des vidéos produits époustouflantes pour vos listings e-commerce et publicités sur les réseaux sociaux en seulement quatre étapes simples, augmentant l'engagement et les ventes.

1
Step 1
Créez votre script
Rédigez des récits engageants pour vos articles. Entrez simplement votre texte, et notre IA utilisera la technologie de texte en vidéo produit pour créer votre brouillon vidéo initial.
2
Step 2
Choisissez un modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos adaptés aux listings e-commerce. Ces modèles conçus professionnellement simplifient votre processus de création.
3
Step 3
Personnalisez les visuels et l'audio
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding, en ajoutant votre logo et vos couleurs préférées. Cela garantit que vos vidéos produits conservent un aspect professionnel cohérent.
4
Step 4
Exportez et publiez
Finalisez votre vidéo de haute qualité et exportez-la. Notre redimensionnement et exportation des ratios d'aspect garantissent que votre contenu est parfaitement optimisé pour les publicités sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages clients pour les produits

Développez des vidéos de témoignages clients authentiques pour renforcer la confiance et augmenter les taux de conversion pour vos listings de produits e-commerce.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos produits e-commerce ?

HeyGen sert de "générateur de vidéos par IA" intuitif conçu pour les "vendeurs e-commerce", leur permettant de produire efficacement des "vidéos produits" engageantes. Avec ses puissants "outils alimentés par IA" et ses divers "modèles de vidéos", vous pouvez rapidement transformer des idées en "vidéos de listing e-commerce" captivantes sans expérience de montage approfondie.

HeyGen peut-il transformer mes images de produits en vidéos engageantes ?

Absolument. La plateforme innovante de HeyGen fonctionne comme un "générateur d'images en vidéos par IA", vous permettant de convertir facilement des "images de produits" statiques en contenu vidéo dynamique. En exploitant les capacités de "texte en vidéo produit", vous pouvez ajouter des récits captivants et des voix off pour créer des "vidéos produits à haute conversion" pour diverses plateformes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les publicités sur les réseaux sociaux e-commerce ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes spécifiquement adaptées pour des "publicités sur les réseaux sociaux" percutantes. Vous pouvez améliorer vos "listings de marché" et campagnes publicitaires en utilisant les outils de HeyGen pour "supprimer les arrière-plans vidéo", ajouter des voix off professionnelles, et incorporer des "contrôles de branding" pour maintenir une identité de marque cohérente sur tout votre contenu.

HeyGen est-il un créateur de vidéos produits facile à utiliser ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un "créateur de vidéos produits" exceptionnellement convivial. Son "éditeur glisser-déposer" intuitif simplifie le processus de création, vous permettant de générer facilement des "vidéos produits" professionnelles. Ce puissant "générateur de vidéos par IA" aide à rationaliser votre flux de travail, rendant la production vidéo de haute qualité accessible à tous.

