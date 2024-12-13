Générateur de Publicités Vidéo Dynamiques : L'AI au Service de Votre Création Publicitaire
Créez sans effort des publicités vidéo performantes pour les réseaux sociaux avec des modèles et scènes intuitifs, réduisant considérablement le temps de production.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing ont-ils du mal avec la production vidéo chronophage ? Concevez une vidéo de 45 secondes, riche en graphismes modernes et avec une voix off amicale, présentant HeyGen comme le générateur ultime de publicités vidéo dynamiques. Cette vidéo doit illustrer puissamment comment réduire le temps de production vidéo en utilisant la gamme diversifiée d'avatars AI, offrant une touche personnalisée sans besoin d'acteurs.
Pour les créateurs de contenu et les agences cherchant à amplifier leur présence sur les réseaux sociaux, développez un récit de 60 secondes adoptant un style vibrant et généré par les utilisateurs avec une musique de fond populaire. Cette vidéo doit démontrer pratiquement comment les modèles et scènes de HeyGen rendent la création de publicités UGC percutantes non seulement possible, mais exceptionnellement efficace, transformant des idées créatives en contenu viral.
Produisez une vidéo informative élégante et high-tech de 30 secondes pour les annonceurs numériques et les acheteurs de médias, mettant en avant le flux de travail simplifié offert par les outils alimentés par l'AI de HeyGen. L'audio doit comporter une voix calme mais assertive, complétée par un texte clair à l'écran. Démontrez la fonctionnalité automatique de sous-titres/captions, assurant l'accessibilité et l'engagement pour un public plus large, quel que soit le son.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Vidéo AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes alimentées par l'AI pour maximiser l'efficacité des campagnes.
Publicités Vidéo Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des publicités vidéo dynamiques et des clips courts optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les marketeurs à créer des publicités vidéo performantes ?
HeyGen est un générateur de publicités vidéo AI qui permet aux marketeurs de créer des publicités vidéo performantes avec une rapidité inédite. En utilisant des outils alimentés par l'AI, il réduit considérablement le temps de production vidéo en gérant les visuels, le texte et le timing, permettant aux utilisateurs de générer efficacement des publicités vidéo dynamiques pour diverses campagnes.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la création de publicités vidéo ?
HeyGen offre une suite robuste d'outils alimentés par l'AI, incluant des avatars AI et des capacités avancées de texte-à-vidéo. Cela permet une rédaction de script fluide, la génération de voix off, et l'application de modèles pour construire des publicités vidéo convaincantes, rationalisant l'ensemble du flux de travail du concept à la réalisation.
HeyGen prend-il en charge la création de publicités vidéo de style UGC ?
Oui, HeyGen est un excellent créateur de publicités vidéo pour générer des publicités vidéo authentiques de style UGC. Avec sa gamme diversifiée d'avatars AI et ses modèles flexibles, les utilisateurs peuvent facilement produire du contenu engageant qui résonne avec les audiences des réseaux sociaux, en faisant un outil puissant pour les marketeurs modernes.
Comment HeyGen simplifie-t-il le flux de travail de production de publicités vidéo ?
HeyGen simplifie le flux de travail de production de publicités vidéo en offrant des outils intuitifs pour la rédaction de scripts, la génération de contenu et le montage. Les utilisateurs peuvent utiliser des modèles existants, personnaliser le branding avec des logos et des couleurs, et redimensionner les publicités vidéo pour différents ratios d'aspect, assurant un processus rapide et efficace pour toutes les publicités vidéo.