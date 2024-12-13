Vidéo Publicitaire de Produit Dynamique : Augmentez les Ventes & le ROAS
Augmentez les taux de conversion et le ROAS avec des campagnes publicitaires vidéo dynamiques personnalisées. La fonction 'Text-to-video from script' de HeyGen simplifie la création pour des résultats optimaux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une annonce vidéo personnalisée convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui rencontrent des difficultés avec l'engagement publicitaire, en soulignant la facilité avec laquelle ils peuvent lancer des campagnes de reciblage efficaces. L'esthétique doit être épurée et accessible, utilisant des couleurs vives et des scénarios relatables, avec un ton amical et encourageant. Exploitez les avatars AI de HeyGen et une variété de modèles et de scènes pour présenter des offres de produits diversifiées adaptées aux intérêts individuels des clients.
Développez une vidéo publicitaire de produit dynamique informative de 60 secondes ciblant les agences de marketing axées sur l'optimisation des dépenses publicitaires des clients et l'atteinte d'un ROAS maximal. Le style visuel et audio doit être professionnel et autoritaire, incorporant des visualisations de données et une narration vocale nette et percutante. Montrez comment l'optimisation créative dynamique (DCO) peut être facilement réalisée en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et les exportations flexibles des formats d'aspect pour diverses plateformes.
Imaginez une campagne publicitaire vidéo dynamique captivante de 30 secondes destinée aux chefs de produit lançant de nouvelles gammes, illustrant l'intégration transparente de leur catalogue de produits dans des formats vidéo engageants. La vidéo doit avoir une ambiance moderne et inspirante, mettant en avant des prises de vue de produits de haute qualité avec une musique de fond énergique et des superpositions de texte claires et concises. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen et divers modèles et scènes pour mettre en avant les caractéristiques clés des produits et susciter un intérêt immédiat.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Campagnes Publicitaires.
Produisez rapidement des annonces vidéo dynamiques performantes et des vidéos de produits personnalisées pour accélérer vos efforts marketing.
Annonces Vidéo Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des annonces vidéo dynamiques engageantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin de capter l'attention de l'audience et d'augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos publicitaires de produits dynamiques ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des annonces vidéo personnalisées en convertissant du texte en vidéo, en utilisant des modèles publicitaires personnalisables et des avatars AI. Cela simplifie la configuration des campagnes publicitaires vidéo dynamiques.
Quel rôle joue la personnalisation dans les annonces de produits dynamiques (DPA) de HeyGen ?
La personnalisation est au cœur des capacités DPA de HeyGen, permettant des messages et des éléments visuels adaptés en fonction d'options de ciblage spécifiques. Cette approche améliore l'efficacité des campagnes publicitaires vidéo dynamiques, augmentant l'engagement.
HeyGen peut-il s'intégrer à un catalogue de produits pour des campagnes publicitaires vidéo dynamiques ?
Oui, HeyGen prend en charge l'intégration des données de catalogue de produits pour générer automatiquement des annonces vidéo dynamiques à grande échelle. Cette capacité garantit un contenu vidéo pertinent et personnalisé pour les campagnes de reciblage.
Comment HeyGen soutient-il l'optimisation créative dynamique (DCO) pour les annonces vidéo ?
HeyGen permet le DCO en offrant des modèles publicitaires flexibles et une génération vidéo alimentée par l'AI, permettant des ajustements et optimisations en temps réel. Cela rend la création d'annonces vidéo personnalisées très rentable pour diverses options de ciblage.