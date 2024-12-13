Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour servir de bienvenue initiale aux nouveaux conducteurs, détaillant les étapes essentielles de leur parcours d'intégration. Ciblez les nouveaux chauffeurs routiers et le personnel de livraison avec des visuels dynamiques et professionnels et une voix off AI amicale mais autoritaire, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication claire et établir un ton positif pour leur rôle de nouveau conducteur.

