Créateur de Vidéos pour Campagnes Goutte à Goutte : Boostez Votre Marketing par Email
Produisez rapidement des vidéos marketing personnalisées pour vos campagnes email en utilisant nos Modèles & scènes étendus.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Vous avez du mal à créer suffisamment de variantes de 'publicités vidéo' pour vos campagnes de marketing de performance ? Développez une publicité vidéo dynamique de 45 secondes, ciblant les marketeurs de performance et les équipes créatives, en montrant la puissance d'un 'créateur de publicités vidéo IA'. Le style visuel doit être rapide et moderne, avec des coupes rapides et une musique électronique énergique, soulignant comment les Modèles & scènes de HeyGen permettent une itération rapide et des tests A/B de vos actifs créatifs au sein de vos séquences goutte à goutte.
Imaginez booster votre 'génération de leads' avec des 'emails véritablement personnalisés'. Créez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes, destinée aux équipes de vente et aux créateurs de contenu, démontrant comment rédiger des messages de suivi engageants. Le style visuel doit être épuré et rassurant, avec un avatar IA compétent s'adressant directement au spectateur avec une musique de fond instrumentale et chaleureuse. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script pour générer sans effort du contenu personnalisé pour chaque lead, rendant vos efforts de 'créateur de vidéos marketing' plus percutants.
Simplifiez les flux de travail complexes de 'vidéos de marketing par email' avec une vidéo d'instruction concise de 30 secondes. Cette vidéo doit cibler les responsables marketing et ceux supervisant les 'flux de travail' automatisés, en se concentrant sur l'efficacité et la facilité d'utilisation d'un 'créateur de vidéos pour campagnes goutte à goutte'. Le style visuel doit être élégant et informatif, utilisant un texte clair à l'écran et une musique d'ambiance subtile pour transmettre la facilité d'utilisation. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour maintenir une voix de marque cohérente dans toutes vos vidéos d'instruction.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes à intégrer dans vos campagnes goutte à goutte et boostez la génération de leads.
Générez des Vidéos Marketing Engagantes.
Générez facilement des vidéos marketing engageantes et des clips pour enrichir votre marketing par email et vos séquences goutte à goutte personnalisées.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités vidéo IA efficaces ?
HeyGen utilise des outils alimentés par l'IA, y compris des avatars IA et la conversion de texte en vidéo à partir de script, pour simplifier le processus de production de vidéos marketing et de publicités vidéo de haute qualité. Sa vaste bibliothèque de modèles aide également à accélérer la création de publicités pour diverses plateformes de médias sociaux.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing personnalisées pour les campagnes email ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos marketing par email personnalisées et même des publicités vidéo UGC uniques, rendant les campagnes goutte à goutte plus engageantes. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque et les intégrer dans vos flux de génération de leads.
Quels actifs créatifs HeyGen fournit-il pour la production vidéo ?
HeyGen offre un éditeur vidéo en ligne robuste avec une interface glisser-déposer, comprenant une riche bibliothèque de modèles, des avatars IA, des médias de stock, la génération de voix off et de la musique intégrée. Ces ressources aident les utilisateurs à créer facilement des vidéos promotionnelles convaincantes et du contenu explicatif.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos marketing pour diverses plateformes de médias sociaux ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos promotionnelles et de les optimiser pour différentes plateformes de médias sociaux grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux options d'exportation flexibles. Cela garantit que vos publicités vidéo et contenus, comme les Shorts YouTube, ont un aspect professionnel partout tout en maintenant l'apparence et la sensation de votre marque avec des contrôles de marque personnalisés.