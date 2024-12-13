Élevez vos interactions initiales avec les clients grâce à une vidéo de bienvenue de 30 secondes. Ciblez les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs cherchant à faire une première impression mémorable, en montrant comment un 'créateur de vidéos pour campagnes goutte à goutte' peut transformer l'intégration. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars IA amicaux délivrant des salutations personnalisées, accompagnés d'une musique de fond acoustique et entraînante. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour créer une expérience de bienvenue engageante et unique pour votre stratégie de 'vidéos de marketing par email'.

