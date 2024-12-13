Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour Donateurs : Engagez Vos Donateurs Sans Effort
Créez des vidéos de remerciement personnalisées avec des avatars AI pour renforcer la fidélisation des donateurs et simplifier vos appels de fonds.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de rapport d'impact de 90 secondes ciblant tous les donateurs récurrents et ponctuels, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour mettre en valeur les réalisations de l'organisation. La vidéo doit adopter un style informatif et visuellement attrayant, incorporant des infographies avec une musique de fond douce, narrée via Text-to-video à partir d'un script pour une communication claire avec les donateurs.
Produisez une vidéo rapide de remerciement de 30 secondes pour les nouveaux donateurs. Cette vidéo joyeuse et célébratoire doit comporter des coupes rapides d'images positives de la bibliothèque multimédia/stock, accompagnées de sous-titres faciles à lire pour créer des vidéos de remerciement percutantes efficacement, aidant les organisations à gagner du temps.
Créez une vidéo d'appel de fonds convaincante de 2 minutes destinée aux nouveaux donateurs potentiels et aux abonnés des réseaux sociaux, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le ratio d'aspect. Le style de la vidéo doit être émotionnellement résonnant et cinématographique, avec un avatar AI passionné comme porte-parole délivrant un message fort avec des visuels dynamiques pour aider à la sensibilisation vidéo et à fidéliser les donateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mettre en Valeur les Histoires d'Impact des Donateurs.
Utilisez des vidéos AI engageantes pour partager puissamment l'impact des dons, favorisant des relations plus solides avec les donateurs et leur fidélisation.
Créer des Vidéos de Mise à Jour Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement du contenu vidéo captivant pour les plateformes sociales afin d'amplifier vos appels de fonds et d'engager votre base de donateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment les avatars AI de HeyGen et les vidéos personnalisées peuvent-ils améliorer la communication avec les donateurs ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et le Text-to-video à partir de script pour créer des vidéos hautement personnalisées pour la communication avec les donateurs. Cette fonctionnalité puissante permet aux organisations de délivrer des messages uniques et percutants à grande échelle, augmentant considérablement l'engagement des donateurs sans nécessiter une équipe de production.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer facilement des vidéos de mise à jour pour les donateurs ?
HeyGen simplifie la création de vidéos avec ses outils conviviaux, y compris des modèles personnalisables et un montage par glisser-déposer. Vous pouvez facilement intégrer votre marque avec des logos et des couleurs personnalisés grâce aux contrôles de branding, garantissant que chaque vidéo de mise à jour pour les donateurs soit professionnelle et conforme à votre image de marque.
Comment HeyGen aide-t-il les organisations à économiser du temps et des ressources dans la création de vidéos ?
HeyGen rationalise le processus de création de vidéos en permettant le Text-to-video à partir de script et la génération automatique de voix off, éliminant le besoin de tournages extensifs. Cette efficacité permet aux organisations de créer des vidéos de remerciement et des appels de fonds percutants, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.
HeyGen peut-il répondre à divers besoins en matière de vidéos pour la collecte de fonds et les relations avec les donateurs ?
Absolument. HeyGen fournit des outils complets pour répondre à tous vos besoins en matière de vidéos de collecte de fonds et de relations avec les donateurs, de la création de vidéos personnalisées pour les donateurs individuels aux mises à jour d'impact à grande échelle. Avec des fonctionnalités comme le support de médias stock et le redimensionnement selon le ratio d'aspect, vous pouvez raconter efficacement l'histoire de votre organisation sur diverses plateformes.