Créez une vidéo explicative d'une minute à destination des administrateurs d'organisations à but non lucratif et des responsables de la collecte de fonds, démontrant comment générer rapidement des vidéos complètes de mise à jour pour les donateurs. Le style visuel doit être clair, professionnel et informatif, avec des captures d'écran de la plateforme, tandis que l'audio doit utiliser une voix off autoritaire mais rassurante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour communiquer efficacement avec les donateurs.

Générer une Vidéo