Le Générateur Ultime de Vidéos de Mise à Jour pour Donateurs
Boostez l'engagement des donateurs avec des vidéos alimentées par l'IA, facilement générées à partir de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour les équipes de collecte de fonds et le personnel des relations avec les donateurs, mettant en avant le pouvoir des vidéos personnalisées pour renforcer l'engagement des donateurs. Visuellement, la vidéo doit être chaleureuse, amicale et visuellement attrayante, avec des avatars AI diversifiés délivrant des messages personnalisés, complétés par une voix off amicale et reconnaissante. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen peuvent créer des vidéos de remerciement pour les donateurs mémorables et personnelles à grande échelle.
Produisez une vidéo dynamique d'une minute destinée aux directeurs marketing et aux responsables des réseaux sociaux menant des campagnes de collecte de fonds. Cette vidéo illustrera comment un générateur de vidéos AI peut créer rapidement des vidéos de collecte de fonds percutantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être énergique, avec des coupes rapides et des médias diversifiés optimisés pour la visualisation mobile, accompagnés d'une voix off inspirante et professionnelle. Démontrez l'efficacité de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire un audio de haute qualité pour vos campagnes.
Réalisez une vidéo tutorielle de 90 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs de HeyGen et les créateurs de contenu au sein des organisations à but non lucratif, axée sur la création de vidéos de qualité professionnelle pour les mises à jour des donateurs. Le style visuel doit être propre, étape par étape, mettant en avant les éléments de l'interface utilisateur et les ressources créatives de la plateforme, soutenu par une voix off calme, instructive et encourageante. Illustrez comment l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen peut simplifier le processus de création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez des Histoires d'Impact des Donateurs.
Créez des vidéos AI convaincantes pour démontrer l'impact tangible des contributions des donateurs, favorisant un engagement accru et un soutien continu.
Générez des Mises à Jour Engagantes pour les Donateurs sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les plateformes sociales, partageant des mises à jour en temps opportun et exprimant votre gratitude à votre communauté de donateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour pour les donateurs ?
HeyGen transforme les scripts en vidéos de mise à jour captivantes pour les donateurs en utilisant des avatars AI et la génération de voix off. Ce processus fluide garantit des vidéos engageantes et personnalisées, améliorant l'engagement des donateurs.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour les besoins de narration des organisations à but non lucratif ?
HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI de qualité professionnelle, parfaits pour les organisations à but non lucratif. Il offre une plateforme robuste pour créer des vidéos de collecte de fonds et de narration captivantes sans complexité technique.
HeyGen peut-il aider à ajouter des sous-titres aux vidéos de collecte de fonds ?
Oui, HeyGen facilite la génération automatique de sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour atteindre un public plus large sur les plateformes de réseaux sociaux.
HeyGen prend-il en charge le téléchargement de médias et le branding ?
Certainement, HeyGen permet aux utilisateurs de télécharger leurs médias et offre des contrôles de branding, y compris l'intégration de logos et de couleurs. Cela garantit la cohérence et l'alignement avec l'identité visuelle de votre organisation dans toutes les sorties vidéo.