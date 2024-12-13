Le Générateur Ultime de Vidéos de Mise à Jour pour Donateurs

Boostez l'engagement des donateurs avec des vidéos alimentées par l'IA, facilement générées à partir de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo explicative d'une minute à destination des administrateurs d'organisations à but non lucratif et des responsables de la collecte de fonds, démontrant comment générer rapidement des vidéos complètes de mise à jour pour les donateurs. Le style visuel doit être clair, professionnel et informatif, avec des captures d'écran de la plateforme, tandis que l'audio doit utiliser une voix off autoritaire mais rassurante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour communiquer efficacement avec les donateurs.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour les équipes de collecte de fonds et le personnel des relations avec les donateurs, mettant en avant le pouvoir des vidéos personnalisées pour renforcer l'engagement des donateurs. Visuellement, la vidéo doit être chaleureuse, amicale et visuellement attrayante, avec des avatars AI diversifiés délivrant des messages personnalisés, complétés par une voix off amicale et reconnaissante. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen peuvent créer des vidéos de remerciement pour les donateurs mémorables et personnelles à grande échelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique d'une minute destinée aux directeurs marketing et aux responsables des réseaux sociaux menant des campagnes de collecte de fonds. Cette vidéo illustrera comment un générateur de vidéos AI peut créer rapidement des vidéos de collecte de fonds percutantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être énergique, avec des coupes rapides et des médias diversifiés optimisés pour la visualisation mobile, accompagnés d'une voix off inspirante et professionnelle. Démontrez l'efficacité de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire un audio de haute qualité pour vos campagnes.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo tutorielle de 90 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs de HeyGen et les créateurs de contenu au sein des organisations à but non lucratif, axée sur la création de vidéos de qualité professionnelle pour les mises à jour des donateurs. Le style visuel doit être propre, étape par étape, mettant en avant les éléments de l'interface utilisateur et les ressources créatives de la plateforme, soutenu par une voix off calme, instructive et encourageante. Illustrez comment l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen peut simplifier le processus de création vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour Donateurs

Créez sans effort des vidéos de remerciement pour donateurs personnalisées et de qualité professionnelle qui racontent l'histoire de votre organisation à but non lucratif et boostent l'engagement avec facilité.

1
Step 1
Collez Votre Script
Rédigez votre message personnalisé pour vos donateurs. Utilisez notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer instantanément votre texte en voix off engageantes, vous faisant gagner du temps et des ressources.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre narration en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos professionnels et d'avatars AI. Personnalisez les scènes avec vos propres médias ou utilisez notre vaste bibliothèque de stock pour illustrer parfaitement votre impact.
3
Step 3
Ajoutez Votre Branding
Incorporez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant nos contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle. Assurez l'accessibilité et une large portée avec des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez et Engagez
Générez vos vidéos de qualité professionnelle dans plusieurs formats d'aspect, optimisés pour diverses plateformes. Partagez facilement vos vidéos de mise à jour pour donateurs percutantes pour renforcer les liens et approfondir l'engagement des donateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Remerciement Inspirantes pour les Donateurs

Développez des vidéos émouvantes qui remercient profondément les donateurs et inspirent efficacement un soutien continu pour votre cause vitale avec une qualité professionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour pour les donateurs ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos de mise à jour captivantes pour les donateurs en utilisant des avatars AI et la génération de voix off. Ce processus fluide garantit des vidéos engageantes et personnalisées, améliorant l'engagement des donateurs.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour les besoins de narration des organisations à but non lucratif ?

HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI de qualité professionnelle, parfaits pour les organisations à but non lucratif. Il offre une plateforme robuste pour créer des vidéos de collecte de fonds et de narration captivantes sans complexité technique.

HeyGen peut-il aider à ajouter des sous-titres aux vidéos de collecte de fonds ?

Oui, HeyGen facilite la génération automatique de sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour atteindre un public plus large sur les plateformes de réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge le téléchargement de médias et le branding ?

Certainement, HeyGen permet aux utilisateurs de télécharger leurs médias et offre des contrôles de branding, y compris l'intégration de logos et de couleurs. Cela garantit la cohérence et l'alignement avec l'identité visuelle de votre organisation dans toutes les sorties vidéo.

