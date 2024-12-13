HeyGen offre des contrôles de marque étendus, permettant aux ONG d'intégrer sans effort leur marque unique avec des logos et des couleurs personnalisés dans leurs vidéos de collecte de fonds et de remerciement pour les donateurs. De plus, des fonctionnalités comme les sous-titres garantissent que votre contenu vidéo personnalisé est accessible, professionnel et cohérent avec votre marque.