Créateur de Vidéos de Gestion des Donateurs : Mieux Engager les Donateurs

Créez des messages vidéo personnalisés pour les donateurs et augmentez l'engagement avec des avatars IA qui parlent votre script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes ciblant les organisations à but non lucratif souhaitant créer des "vidéos de remerciement évolutives" qui augmentent considérablement "l'engagement des donateurs". Le style visuel et audio doit être chaleureux, inspirant et sincère, avec des histoires de réussite et des images percutantes. Employez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour simplifier le processus de création et la "Génération de voix off" pour ajouter une narration émotionnelle et professionnelle sans avoir besoin d'équipement d'enregistrement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation technique de 2 minutes pour les "équipes de collecte de fonds" explorant les fonctionnalités avancées d'une "plateforme de messagerie vidéo" complète. Le style visuel doit être moderne et axé sur l'infographie, démontrant des fonctionnalités robustes et une intégration de données, accompagnées d'une voix claire et autoritaire. Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" sont automatiquement inclus pour l'accessibilité et utilisez le "Support de bibliothèque multimédia/stock" pour peupler la vidéo avec des visuels pertinents et de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation de 45 secondes pour les professionnels de la collecte de fonds, mettant en avant comment maintenir la cohérence de la marque lors du développement de contenu pour "créateur de vidéos de gestion des donateurs". Le style visuel doit être soigné et conforme à la marque, avec un "avatar IA" amical et professionnel interagissant avec les éléments de la marque. Exploitez les "avatars IA" de HeyGen pour une représentation cohérente à l'écran et utilisez le "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour garantir que les vidéos soient parfaites sur tous les canaux de communication avec les donateurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Gestion des Donateurs

Créez sans effort des messages vidéo percutants et personnalisés pour remercier les donateurs et renforcer l'engagement pour la mission de votre organisation à but non lucratif.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de "Modèles & scènes" professionnels, adaptés à la gestion des donateurs, ou commencez avec une toile vierge pour concevoir votre message unique.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message Personnalisé
Collez votre script pour délivrer des "messages vidéo personnalisés" sincères en utilisant notre capacité "Texte en vidéo à partir d'un script", ou enregistrez votre voix directement pour une touche authentique.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Appliquez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant des "Contrôles de marque (logo, couleurs)" puissants pour garantir que chaque vidéo de remerciement reflète parfaitement l'identité unique de votre organisation à but non lucratif.
4
Step 4
Générez et Diffusez l'Impact
Générez votre vidéo finale, prête à être distribuée sur n'importe quelle "plateforme de messagerie vidéo", garantissant que vos vidéos de remerciement percutantes atteignent chaque donateur.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires d'Impact des Donateurs

Produisez des vidéos engageantes qui démontrent clairement la différence positive que font les contributions des donateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de remerciement personnalisées pour les donateurs ?

HeyGen utilise sa plateforme alimentée par l'IA avec des avatars IA avancés et des capacités de texte en vidéo, permettant aux équipes de collecte de fonds de générer des messages vidéo personnalisés et évolutifs à partir d'un simple script. Cette automatisation simplifie considérablement la production de contenu engageant pour la gestion des donateurs.

HeyGen peut-il intégrer l'image de marque de mon organisation à but non lucratif dans les vidéos d'engagement des donateurs ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'appliquer de manière cohérente les logos, couleurs et polices de votre organisation à but non lucratif dans tous vos messages vidéo. Cela garantit que chaque vidéo de remerciement renforce puissamment l'identité unique de votre organisation.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour créer rapidement de nombreuses vidéos de gestion des donateurs ?

La plateforme robuste de messagerie vidéo de HeyGen est conçue pour la création de contenu évolutif, vous permettant de générer de nombreux messages vidéo personnalisés efficacement. Utilisez nos modèles et fonctionnalités d'automatisation pour produire un grand volume de vidéos de gestion des donateurs sans compromettre la qualité.

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création et de gestion de vidéos pour mon équipe ?

HeyGen simplifie le flux de travail en vous permettant de collecter, ajouter, sous-titrer et éditer des vidéos directement sur la plateforme. Ses intégrations puissantes améliorent encore l'efficacité, garantissant une expérience fluide pour la gestion de vos campagnes de créateur de vidéos de gestion des donateurs.

