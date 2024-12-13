Créateur de Vidéo de Reconnaissance des Donateurs : Engagez les Donateurs avec l'AI

Boostez l'engagement des donateurs avec des vidéos de remerciement personnalisées, en utilisant des modèles professionnels pour des résultats époustouflants.

Créez une vidéo explicative convaincante d'une minute à destination des équipes de développement des associations, démontrant comment HeyGen révolutionne la "vidéo personnalisée" pour les "vidéos de remerciement". Le style visuel doit être professionnel et chaleureux, avec un "avatar AI" amical délivrant un message clair, tandis que l'audio utilise une "génération de voix off" fluide pour montrer l'efficacité de transformer des scripts en vidéo sans effort grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour le personnel marketing et communication des associations, montrant comment créer un projet engageant de "Créateur de Vidéo de Remerciement aux Donateurs". Le style visuel et audio doit être inspirant et motivant, avec des transitions dynamiques et un ton amical et encourageant. Mettez en avant la facilité d'utilisation en exploitant les "Modèles & scènes" et en intégrant des visuels pertinents de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour améliorer "l'engagement des donateurs".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle technique de 2 minutes destinée aux utilisateurs avancés et monteurs vidéo au sein des associations, détaillant les fonctionnalités avancées de HeyGen en tant que "créateur de vidéo AI" pour les "communications avec les donateurs". Le style visuel doit être clair et précis, avec des annotations à l'écran et un narrateur confiant et informatif, tandis que l'audio maintient une livraison professionnelle et claire. Soulignez l'utilité des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et la flexibilité du "Redimensionnement & exportation des formats" pour une distribution multi-plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour le personnel des petites associations et les collecteurs de fonds occupés, illustrant comment créer rapidement plusieurs messages de "vidéo de reconnaissance". Le style visuel doit être rapide, efficace et encourageant, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une explication audio concise. Démontrez la puissance de l'utilisation d'un "avatar AI" avec "Texte en vidéo à partir de script" pour personnaliser rapidement de nombreux messages, en soulignant l'avantage pour les "appels multicanaux".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Reconnaissance des Donateurs

Créez facilement des vidéos de remerciement personnalisées et sincères qui résonnent profondément avec vos donateurs, améliorant l'engagement et renforçant les relations.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre message de remerciement, puis utilisez notre plateforme intuitive pour générer votre brouillon vidéo initial directement à partir de votre script textuel.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi des modèles professionnels et personnalisez vos scènes vidéo pour offrir un récit visuel captivant à vos donateurs.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez le logo de votre organisation, les couleurs de votre marque et d'autres éléments à l'aide des contrôles de branding pour assurer une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo de remerciement de haute qualité, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des formats, et partagez-la facilement pour atteindre efficacement vos donateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Donateurs Impactantes

.

Générez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI pour illustrer l'impact tangible des dons, démontrant comment les contributions font une réelle différence.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos personnalisées engageantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à sa fonctionnalité intuitive de texte en vidéo, vous permettant de générer des vidéos professionnelles à partir de scripts. Notre créateur de vidéo AI offre une plateforme facile à utiliser pour concevoir rapidement et efficacement des messages vidéo personnalisés.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour intégrer ma marque dans les vidéos de reconnaissance ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre marque directement dans vos vidéos de reconnaissance des donateurs. Vous pouvez exploiter des modèles professionnels pour assurer une présence de marque cohérente et soignée dans toutes vos communications.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et des voix off professionnelles pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen prend en charge les sous-titres automatiques et offre des capacités avancées de génération de voix off pour améliorer votre contenu vidéo. Ces fonctionnalités techniques garantissent que vos vidéos sont accessibles et percutantes, transmettant clairement votre message à un public plus large.

HeyGen utilise-t-il des avatars AI pour étendre les messages vidéo personnalisés ?

HeyGen propose des avatars AI avancés capables de délivrer des messages vidéo personnalisés, offrant une solution unique pour l'engagement et la reconnaissance des donateurs. Cette capacité aide à étendre votre portée efficacement sans compromettre la touche personnelle, en faisant un outil puissant pour vos communications avec les donateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo