Créateur de Vidéos de Sensibilisation pour Donateurs AI pour les Organisations à But Non Lucratif

Générez instantanément des vidéos de collecte de fonds personnalisées en utilisant nos avatars AI pour établir un lien plus profond avec les donateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes ciblant de nouveaux donateurs potentiels et membres de la communauté, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour articuler la mission de votre organisation et ses besoins urgents. Le style visuel doit être inspirant et énergique, incorporant des séquences dynamiques de la bibliothèque multimédia et montrant l'impact tangible des dons passés pour encourager un engagement immédiat et la collecte de fonds.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 45 secondes sur l'impact, destinée aux donateurs existants et aux membres du conseil, démontrant les résultats directs de leurs contributions pour améliorer l'engagement des donateurs. Utilisez les modèles intuitifs et les scènes de HeyGen pour créer un récit visuel empathique et plein d'espoir, en incorporant des statistiques convaincantes et un témoignage, avec des sous-titres pour l'accessibilité et une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de sensibilisation générale de 90 secondes pour un large public et des partenaires d'entreprise potentiels, mettant en avant la mission et les valeurs globales de votre organisation à but non lucratif en utilisant les capacités complètes du générateur vidéo AI de HeyGen. Le style visuel doit être professionnel et ambitieux, employant des visuels de haute qualité et une voix off claire et autoritaire pour expliquer des initiatives complexes, prête pour le redimensionnement des formats et les exportations sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation pour Donateurs

Créez sans effort des vidéos de collecte de fonds personnalisées et professionnelles pour engager les donateurs et renforcer votre sensibilisation avec notre plateforme AI intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre message dans notre plateforme. Notre Générateur de Vidéos AI utilise des capacités de texte-à-vidéo pour transformer vos mots en une histoire visuelle dynamique pour une sensibilisation efficace des donateurs.
2
Step 2
Sélectionnez un Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message avec une touche professionnelle et engageante, rendant vos vidéos de remerciement aux donateurs plus personnelles.
3
Step 3
Ajoutez une Image de Marque et une Voix
Personnalisez votre vidéo avec les logos et couleurs de votre organisation. Générez une voix off professionnelle pour garantir que vos vidéos de collecte de fonds résonnent puissamment avec votre public.
4
Step 4
Exportez et Engagez les Donateurs
Finalisez vos vidéos personnalisées en ajoutant des sous-titres, puis exportez dans le format souhaité. Partagez vos vidéos de sensibilisation convaincantes sur les plateformes pour améliorer l'engagement des donateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatisez les Vidéos de Remerciement aux Donateurs

Produisez sans effort des vidéos de remerciement sincères et personnalisées pour reconnaître les soutiens et favoriser une rétention des donateurs à long terme plus forte.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer des vidéos de sensibilisation efficaces pour les donateurs ?

HeyGen sert de "Générateur de Vidéos AI" avancé, permettant aux "organisations à but non lucratif" de produire facilement des "vidéos de sensibilisation pour les donateurs" convaincantes. En utilisant des "avatars AI" et la technologie "texte-à-vidéo", HeyGen simplifie la "production vidéo" pour des initiatives puissantes de "collecte de fonds et de sensibilisation", assurant un attrait visuel professionnel.

HeyGen peut-il générer des vidéos personnalisées pour améliorer l'engagement des donateurs ?

Absolument, HeyGen permet la création de "vidéos personnalisées" à grande échelle, parfaites pour des "vidéos de remerciement aux donateurs" sincères et des "communications individuelles avec les donateurs". Cette capacité améliore considérablement "l'engagement des donateurs" et favorise des relations plus solides avec les "donateurs" grâce à des messages uniques.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution facile à utiliser pour créer des vidéos de collecte de fonds professionnelles ?

HeyGen propose des "modèles intuitifs" et une interface conviviale, en faisant un "Générateur de Vidéos AI" "facile à utiliser" pour produire des "vidéos professionnelles". Ses fonctionnalités de "texte-à-vidéo" et de "génération de voix off" simplifient la "production vidéo" complexe, offrant une approche "rentable" pour créer des "vidéos de collecte de fonds" de haute qualité efficacement.

HeyGen prend-il en charge une image de marque robuste et une évolutivité pour les communications avec les donateurs des organisations à but non lucratif ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" complets, y compris "logos" et couleurs, pour garantir que toutes les "communications avec les donateurs" sont conformes à la marque et cohérentes. Avec des fonctionnalités comme les "messages vidéo en masse" et les "avatars AI", il agit comme un outil de "gestion vidéo" évolutif pour les "équipes de collecte de fonds" afin d'engager et de "fidéliser les soutiens" efficacement.

