Renforcez Votre Mission avec un Générateur de Vidéo d'Accueil pour Donateurs

Concevez des vidéos d'accueil personnalisées et de marque pour les associations à but non lucratif en quelques minutes, en veillant à ce que chaque message s'aligne parfaitement avec votre mission grâce aux contrôles de Marque.

Générez une vidéo de bienvenue de 45 secondes 'Générateur de Vidéo d'Accueil pour Donateurs' pour les nouveaux donateurs, mettant en vedette un avatar AI chaleureux et engageant délivrant un message de remerciement personnalisé avec une génération de voix off claire, illustrant l'impact immédiat de leur premier don à travers des visuels professionnels mais sincères.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes 'vidéo de remerciement pour donateurs' pour les donateurs existants et majeurs, utilisant une voix off émotive et des séquences visuellement riches de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour raconter une histoire d'impact authentique, mettant en lumière des réussites spécifiques rendues possibles grâce à leurs contributions.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes 'vidéo de collecte de fonds' pour le grand public, conçue pour promouvoir une nouvelle campagne. Utilisez la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script pour créer un message net et urgent et exploitez les Modèles & scènes préconçus pour stimuler l'engagement et encourager un soutien immédiat avec des visuels et un son clairs.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de collecte de fonds pour une association à but non lucratif de 50 secondes, expliquant notre mission et nos valeurs, ciblant les partenaires d'entreprise et les organisations de subventions. Cette vidéo convaincante doit utiliser des Modèles & scènes professionnels et assurer la clarté avec des Sous-titres/légendes, en maintenant un style visuel et audio autoritaire mais inspirant pour présenter notre vision à long terme.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo d'Accueil pour Donateurs

Créez facilement des vidéos d'accueil captivantes pour les nouveaux donateurs afin de favoriser l'engagement et de construire des relations durables, le tout propulsé par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par entrer votre message souhaité dans la fonctionnalité texte-à-vidéo. Cela vous permet de générer un script complet qui formera la base de votre vidéo d'accueil pour donateurs.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre organisation. Cela apporte un visage professionnel et engageant à votre message d'accueil, faisant une première impression chaleureuse sur les nouveaux donateurs.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Appliquez les contrôles de marque uniques de votre organisation, y compris les logos et les couleurs spécifiques, pour vous assurer que votre vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité visuelle et renforce la reconnaissance de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Utilisez le redimensionnement des formats et les exports pour adapter votre vidéo à diverses plateformes. Générez votre vidéo d'accueil finalisée et de haute qualité, prête à être partagée avec vos nouveaux donateurs sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Mettez en Valeur l'Impact et la Gratitude des Donateurs

Mettez en avant l'impact profond des dons et exprimez votre gratitude à travers des vidéos de remerciement engageantes propulsées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'accueil et de remerciement pour donateurs ?

HeyGen sert de puissant Générateur de Vidéo d'Accueil pour Donateurs, vous permettant de créer des vidéos personnalisées et captivantes avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez également appliquer vos contrôles de Marque, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que chaque vidéo de remerciement pour donateurs reflète l'identité unique de votre organisation et renforce l'engagement avec les nouveaux donateurs.

Quels types de vidéos de collecte de fonds HeyGen peut-il aider les associations à but non lucratif à créer ?

HeyGen permet aux associations à but non lucratif de produire diverses vidéos de collecte de fonds percutantes, allant des histoires d'impact convaincantes aux récapitulatifs d'événements et témoignages de donateurs. Utilisez nos modèles de vidéo complets et les fonctionnalités de Génération Vidéo de bout en bout pour créer facilement des vidéos engageantes axées sur la narration, maximisant votre portée et votre attrait auprès des soutiens potentiels.

HeyGen peut-il garantir que les vidéos de mon association à but non lucratif s'alignent avec notre identité de marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de Marque robustes, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo et vos couleurs de marque dans tout votre contenu vidéo. Combiné avec des avatars AI et un rendu photoréaliste, vous pouvez générer un contenu de qualité studio qui maintient une identité de marque cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes, y compris le redimensionnement des formats pour divers exports.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos pour un contenu percutant ?

HeyGen simplifie l'ensemble du flux de création de vidéos grâce à son moteur créatif intuitif et à la Création Vidéo Native par Invite. Notre plateforme transforme le texte en vidéo, propose diverses options de génération de voix off et offre une riche bibliothèque de médias, vous permettant de générer efficacement un contenu vidéo captivant sans compétences techniques étendues.

