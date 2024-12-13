Boostez la Fidélisation des Donateurs avec Notre Créateur de Vidéos du Donateur du Mois

Améliorez la fidélisation des donateurs et renforcez les relations en créant des messages de remerciement personnalisés et de marque, en utilisant des contrôles de branding puissants pour un look cohérent.

Créez une présentation technique concise d'une minute montrant comment le personnel d'une organisation à but non lucratif peut rapidement générer des vidéos personnalisées pour le donateur du mois. La vidéo doit avoir un style visuel clair et instructif avec une voix off professionnelle et amicale, guidant les utilisateurs à travers l'écriture d'un script puis l'utilisation des fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour produire un message de remerciement de haute qualité pour leurs supporters dévoués.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 45 secondes inspirante pour les petites organisations à but non lucratif et les coordinateurs de bénévoles, montrant à quel point il est facile de produire une vidéo professionnelle à but non lucratif. Le style visuel doit être accessible et chaleureux, accompagné d'une musique de fond enthousiaste, illustrant la personnalisation des modèles et des scènes de HeyGen avec des éléments de la bibliothèque multimédia/stock pour créer des mises à jour engageantes ou des notes de remerciement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction soignée de 90 secondes destinée aux responsables marketing et communication dans les organisations à but non lucratif, axée sur les stratégies d'amélioration de la fidélisation des donateurs. La présentation visuelle doit être engageante et professionnelle avec une narration claire, soulignant comment améliorer les vidéos de remerciement en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et en optimisant le contenu grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports pour une distribution multi-plateforme.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide technique complet de 2 minutes pour les producteurs de vidéos de collecte de fonds et les créateurs de contenu à but non lucratif, expliquant le processus de création de messages vidéo de collecte de fonds innovants. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et professionnel avec un ton autoritaire, détaillant comment tirer parti des avatars AI de HeyGen, combinés avec la génération de texte en vidéo et de voix off, pour livrer des appels et des mises à jour convaincants.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos du Donateur du Mois

Créez facilement des vidéos de remerciement percutantes et personnalisées pour vos principaux donateurs, renforçant les relations et encourageant une générosité continue.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement qui résonnent avec le message et le style de votre organisation, posant ainsi les bases de votre remerciement.
2
Step 2
Créez Votre Message Personnalisé
Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer rapidement un message vidéo personnalisé et sincère, faisant en sorte que chaque donateur se sente vraiment valorisé.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo en appliquant les contrôles de branding de votre organisation, y compris les logos et les palettes de couleurs spécifiques, pour assurer un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Appréciation
Finalisez votre vidéo et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exports pour la préparer à diverses plateformes, promouvant sans effort la fidélisation des donateurs grâce à une gratitude authentique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partager les Histoires des Donateurs sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les plateformes sociales afin d'amplifier la reconnaissance des donateurs et d'élargir votre portée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il avec les sous-titres et l'édition pour les vidéos personnalisées ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour toutes vos vidéos, améliorant l'accessibilité. Vous pouvez facilement éditer ces sous-titres et d'autres éléments vidéo pour parfaire vos vidéos personnalisées avant l'exportation.

HeyGen propose-t-il des intégrations pour simplifier les messages vidéo de fidélisation des donateurs ?

Bien que des intégrations directes spécifiques évoluent continuellement, HeyGen se concentre sur la production de messages vidéo de haute qualité facilement exportables pour une utilisation sur diverses plateformes, y compris les campagnes par e-mail, pour booster efficacement la fidélisation des donateurs.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour le contenu vidéo à but non lucratif ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre organisation dans votre contenu vidéo à but non lucratif. Utilisez des modèles vidéo personnalisables et ajoutez vos propres images, GIFs et autres médias pour maintenir un contenu de marque cohérent.

HeyGen peut-il simplifier le processus d'édition vidéo pour des projets complexes de création de vidéos de collecte de fonds ?

Oui, HeyGen simplifie l'édition vidéo en transformant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Son interface intuitive et son édition basée sur les scènes simplifient les projets complexes, faisant de HeyGen un outil efficace pour la création de vidéos de collecte de fonds.

