Créez une présentation technique concise d'une minute montrant comment le personnel d'une organisation à but non lucratif peut rapidement générer des vidéos personnalisées pour le donateur du mois. La vidéo doit avoir un style visuel clair et instructif avec une voix off professionnelle et amicale, guidant les utilisateurs à travers l'écriture d'un script puis l'utilisation des fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour produire un message de remerciement de haute qualité pour leurs supporters dévoués.

Générer une Vidéo