Créateur de Vidéos d'Impact des Donateurs : Créez des Histoires de Collecte de Fonds Puissantes

Connectez-vous profondément avec les donateurs grâce à des histoires d'impact personnalisées, améliorant l'engagement et les efforts de collecte de fonds avec des avatars AI réalistes.

Une vidéo de 45 secondes conçue pour les donateurs existants et majeurs, ce récit capture l'impact profond de leurs contributions. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, mettant en avant les bénéficiaires et les résultats des projets, accompagné d'une musique de fond douce et inspirante. Les avatars AI de HeyGen peuvent délivrer un message de remerciement personnalisé, renforçant la connexion émotionnelle et en faisant une vidéo puissante sur l'impact des donateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de collecte de fonds convaincante de 60 secondes pour de nouveaux donateurs potentiels et la communauté au sens large, lançant une nouvelle campagne à but non lucratif. Le style visuel et audio doit être dynamique et inspirant, utilisant des images vibrantes et une bande sonore énergique pour transmettre l'urgence et l'espoir. L'utilisation de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script simplifiera le processus de création, communiquant efficacement la vision et inspirant l'action à travers un storytelling vidéo puissant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo personnalisée concise de 30 secondes ciblant des donateurs spécifiques qui ont contribué à une initiative particulière. Ce récit direct et reconnaissant doit adopter un ton conversationnel, fournissant une brève mise à jour sur un résultat spécifique pour favoriser la fidélisation des donateurs. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche authentique et personnelle, rendant chaque vidéo personnalisée unique pour le destinataire.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 90 secondes qui raconte l'histoire captivante d'un seul bénéficiaire dont la vie a été transformée par des dons. Visez un style visuel empathique et plein d'espoir, en incorporant des images réelles et des sons ambiants pour créer une connexion émotionnelle avec les donateurs potentiels et existants. La fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantira l'accessibilité, rendant cette vidéo d'impact des donateurs accessible à un public plus large sur diverses plateformes de médias sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Impact des Donateurs

Créez facilement des histoires d'impact des donateurs convaincantes. Exploitez l'AI pour créer des vidéos de collecte de fonds personnalisées et de haute qualité qui inspirent et renforcent les relations avec les donateurs.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge pour personnaliser entièrement votre histoire d'impact des donateurs. Notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes offre une base parfaite.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments d'Histoire
Téléchargez facilement vos propres photos, vidéos et musiques depuis votre bibliothèque multimédia. Combinez des séquences personnelles avec nos options de médias stock pour enrichir votre récit.
3
Step 3
Personnalisez avec l'AI
Saisissez votre script et utilisez l'AI pour générer automatiquement le contenu de votre vidéo, y compris le dialogue parlé et le texte à l'écran, transformant vos mots en une histoire visuelle dynamique.
4
Step 4
Affinez et Partagez Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité. Appliquez le branding de votre organisation, puis prévisualisez et exportez votre histoire d'impact de haute qualité, prête à être partagée avec vos donateurs.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifier la Portée sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de partager l'impact des donateurs, élargir votre audience et stimuler les efforts de collecte de fonds.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'impact des donateurs convaincantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'impact des donateurs en transformant vos scripts en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off professionnelles. Nos outils conviviaux et nos modèles vidéo personnalisables pour les organisations à but non lucratif vous aident à établir une connexion émotionnelle avec votre public grâce à un storytelling vidéo puissant.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos AI pour des vidéos de collecte de fonds personnalisées ?

HeyGen exploite des capacités AI avancées pour générer des vidéos personnalisées, vous permettant de créer des vidéos de collecte de fonds uniques à grande échelle. Avec notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script et des avatars AI réalistes, vous pouvez adapter les messages à chaque donateur, renforçant les relations et augmentant la fidélisation des donateurs.

Ai-je besoin de compétences techniques pour produire des vidéos de collecte de fonds de haute qualité avec HeyGen ?

Non, HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos de collecte de fonds de haute qualité sans nécessiter de compétences techniques. Notre plateforme propose des outils d'édition intuitifs par glisser-déposer, une bibliothèque multimédia riche et des modèles personnalisables pour simplifier votre processus de création vidéo.

Comment HeyGen peut-il améliorer la communication vidéo et le branding de mon organisation à but non lucratif ?

HeyGen renforce vos campagnes à but non lucratif en offrant des contrôles de branding complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos communications vidéo. Ajoutez facilement des sous-titres et des fonctionnalités de voix off professionnelles pour optimiser vos vidéos pour le marketing sur les réseaux sociaux et une portée plus large.

