Créateur de Vidéos d'Appel aux Dons : Collecte de Fonds Impactante Simplifiée
Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos de collecte de fonds personnalisées et convaincantes qui connectent avec les donateurs et stimulent les dons.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de remerciement de 30 secondes pour les donateurs existants et les bénévoles, en utilisant un style visuel chaleureux et reconnaissant avec un montage des résultats de projets réussis sur une musique de fond douce. Cette vidéo doit servir de puissant récit visuel, utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour exprimer une gratitude sincère et renforcer l'impact de leurs contributions, encourageant subtilement un engagement continu.
Développez une vidéo dynamique de collecte de fonds de 60 secondes pour une audience large sur les réseaux sociaux, spécifiquement les jeunes adultes, illustrant l'ampleur d'un défi communautaire et la solution innovante de l'organisation. Le style visuel doit être percutant et rapide, incorporant une musique instrumentale inspirante et un message clair et concis. Créez ce récit captivant directement à partir d'un script préparé en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir une clarté et un engagement maximum pour le marketing sur les réseaux sociaux.
Produisez une vidéo d'appel aux dons personnalisée de 15 secondes spécifiquement pour les donateurs individuels de grande valeur ou les partenaires d'entreprise, avec un style visuel professionnel et direct sur un fond minimaliste. L'audio doit maintenir un ton autoritaire mais reconnaissant, avec le message clé délivré par un avatar AI, utilisant les avatars AI de HeyGen pour ajouter une touche unique et personnalisée qui met en avant l'impact spécifique que leur contribution peut avoir.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Appels Engagés sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les plateformes sociales afin d'élargir votre portée et d'attirer plus de donateurs pour votre cause.
Inspirez l'Action des Donateurs avec l'AI.
Exploitez l'AI pour créer des messages sincères et inspirants qui touchent les audiences et encouragent un soutien philanthropique immédiat.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les associations à créer des vidéos d'appel aux dons convaincantes ?
HeyGen permet aux associations de créer des vidéos d'appel aux dons percutantes en utilisant des modèles personnalisables et des outils puissants de narration visuelle. Notre plateforme simplifie la création de contenu engageant, vous aidant à établir une connexion émotionnelle avec les donateurs potentiels.
Puis-je utiliser des avatars AI et la génération de voix off pour mes vidéos de collecte de fonds avec HeyGen ?
Oui, HeyGen propose une sélection d'avatars AI et des capacités avancées de synthèse vocale, vous permettant de générer des voix off réalistes pour vos vidéos de collecte de fonds. Cette fonctionnalité permet une production vidéo efficace et professionnelle sans besoin de talents en direct ou d'équipement d'enregistrement.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos pour associations efficace ?
HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos AI intuitif pour les associations, offrant une gamme de modèles personnalisables et d'outils d'édition par glisser-déposer. Cela simplifie la production de vidéos de collecte de fonds pour les associations, permettant aux organisations de créer du contenu de haute qualité rapidement et facilement.
Comment HeyGen soutient-il les vidéos de remerciement personnalisées pour les donateurs et le branding ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos de remerciement personnalisées pour les donateurs en personnalisant les messages et en utilisant des contrôles de branding pour un message cohérent. Cela aide à renforcer les relations et garantit que l'identité unique de votre organisation transparaît dans chaque communication.