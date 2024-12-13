Générateur de Vidéos d'Appel aux Dons : Créez des Collectes de Fonds Impactantes

Créez des vidéos de collecte de fonds émotionnellement captivantes pour renforcer l'engagement des donateurs avec des Avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes conçue pour présenter la mission principale et les besoins urgents d'une organisation à but non lucratif à un large public de marketing sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être épuré et informatif, utilisant un mélange de séquences d'archives et d'infographies simples, accompagné d'une génération de voix off engageante. L'objectif est de sensibiliser aux campagnes de sensibilisation des organisations à but non lucratif et de susciter un intérêt initial pour notre cause.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'appel aux dons concise de 30 secondes destinée aux donateurs existants et aux nouveaux soutiens, illustrant précisément comment leurs contributions font la différence. Le style visuel doit être direct et transparent, peut-être en utilisant des superpositions de texte pour mettre en évidence des statistiques clés ou des indicateurs de succès, en veillant à ce que les sous-titres soient affichés de manière bien visible pour l'accessibilité. Cette pièce doit favoriser l'engagement continu des donateurs en démontrant clairement l'impact.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 40 secondes pour une campagne de collecte de fonds d'urgence spéciale, ciblant les membres de la communauté avec un sentiment d'urgence. Le style visuel et audio doit être percutant et dynamique, avec des coupes rapides et une bande sonore dramatique, utilisant les capacités de Text-to-video à partir de script pour générer rapidement du contenu. Ce court métrage vise à mobiliser un soutien rapide pour les organisations à but non lucratif confrontées à des défis immédiats.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Appel aux Dons

Générez facilement des vidéos de collecte de fonds captivantes, transformant vos messages en histoires percutantes pour renforcer l'engagement des donateurs et le soutien à votre cause.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script d'appel aux dons captivant. Notre plateforme utilise la "Création de Texte en Vidéo" pour convertir instantanément votre histoire écrite en scènes vidéo dynamiques, formant la base de votre message.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Améliorez votre récit en choisissant parmi une variété d'"avatars AI" pour représenter votre message, ou téléchargez vos propres médias. Personnalisez les arrière-plans et les visuels pour créer une vidéo émotionnellement captivante qui résonne avec votre public.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Branding
Perfectionnez votre vidéo avec une "génération de voix off" au son naturel dans plusieurs langues. Appliquez le logo et les couleurs de votre organisation à l'aide des contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Appel
Finalisez votre vidéo et "Exportez"-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement vos puissantes "vidéos de collecte de fonds" sur les réseaux sociaux pour maximiser la portée et stimuler l'engagement des donateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Succès Impactantes

Mettez en avant l'impact réel de votre organisation à travers des témoignages vidéo engageants, renforçant la confiance et encourageant les dons.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre narration pour les vidéos de collecte de fonds ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer des vidéos émotionnellement captivantes pour les campagnes d'appel aux dons. Utilisez la plateforme intuitive de HeyGen pour créer des récits puissants, transformant vos scripts en histoires visuelles engageantes qui résonnent avec les donateurs potentiels.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des appels aux dons personnalisés ?

HeyGen propose des modèles personnalisés et des outils d'édition par glisser-déposer, permettant aux organisations à but non lucratif de personnaliser facilement leurs vidéos d'appel aux dons. Générez rapidement des vidéos professionnelles, favorisant un plus grand engagement des donateurs grâce à un contenu unique et de marque.

HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer rapidement des campagnes de sensibilisation impactantes ?

Absolument, le Générateur de Vidéos AI de HeyGen simplifie la création de campagnes de sensibilisation de haute qualité pour les organisations à but non lucratif, offrant des économies de coûts significatives. Transformez rapidement du texte en vidéos dynamiques avec des Avatars AI et une génération de voix off réaliste, parfait pour le marketing sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen garantit-il que nos vidéos d'appel aux dons sont visuellement engageantes ?

HeyGen garantit un engagement visuel en offrant des Avatars AI réalistes et un support de bibliothèque multimédia robuste pour enrichir vos vidéos d'appel aux dons. Ajoutez des sous-titres professionnels pour améliorer l'accessibilité et la narration, rendant votre message percutant.

