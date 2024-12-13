Créez un 'créateur de vidéo de mise en lumière du médecin' de 30 secondes pour présenter un nouveau médecin aux nouveaux patients potentiels et aux membres de la communauté locale. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, mettant en scène le médecin interagissant avec du personnel et des patients simulés, accompagné d'une voix off professionnelle et amicale. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer rapidement le récit initial et un avatar AI pour une présence à l'écran cohérente si nécessaire.

Générer une Vidéo