Renforcez l'Inclusion avec des Vidéos de Formation à la Diversité Puissantes
Donnez à votre équipe les moyens de s'engager avec des vidéos de formation à l'inclusion traitant des Biais Inconscients, rapidement générées grâce à la fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour les chefs d'équipe sur la promotion du "Leadership Inclusif" grâce à des "Compétences en Communication" efficaces. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et engageante avec une musique de fond entraînante, permettant aux spectateurs de saisir rapidement les concepts clés. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script serait idéale pour convertir rapidement le contenu de formation en visuels captivants.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour tous les employés, mettant en avant la valeur de la "Neurodiversité au Travail" et promouvant un "environnement de travail respectueux". L'approche visuelle doit être vibrante et illustrative, accompagnée d'une voix off encourageante. L'utilisation de la génération de voix off de HeyGen garantit une narration cohérente à travers divers matériaux de formation.
Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les professionnels des RH axée sur des stratégies pour "Confronter les Biais" efficacement dans un cadre de "micro-apprentissage". Cette vidéo doit adopter un look propre et professionnel avec des infographies détaillées et un ton formel et informatif. L'intégration fluide de sous-titres fournis par HeyGen améliorera l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation à la Diversité & Inclusion.
Produisez efficacement de nombreux modules de formation DEI, étendant leur portée à une main-d'œuvre mondiale et assurant un message cohérent.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour créer un contenu de formation à la diversité dynamique qui capte l'attention, menant à une meilleure compréhension et une rétention durable des principes clés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la diversité ?
HeyGen permet aux organisations de produire rapidement des vidéos de formation à la diversité engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Cela simplifie le développement de contenus essentiels sur la Diversité, l'Équité et l'Inclusion (DEI) pour une formation efficace des employés.
Puis-je personnaliser les vidéos de formation à l'inclusion pour qu'elles correspondent à la marque de mon entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos de formation à l'inclusion. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour tous vos matériaux de formation des employés, favorisant un environnement de travail inclusif.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour le micro-apprentissage en diversité et inclusion ?
Le processus de création vidéo efficace de HeyGen, incluant la génération de voix off et le support de sous-titres, est parfait pour produire des modules de micro-apprentissage concis. Cela permet une diffusion efficace de sujets complexes comme les Biais Inconscients et la Sécurité Psychologique dans un format facilement digestible pour un apprentissage continu.
Comment HeyGen peut-il soutenir le développement des Compétences en Communication et du Leadership Inclusif ?
HeyGen facilite la création facile de vidéos de formation de haute qualité axées sur l'amélioration des Compétences en Communication et la promotion du Leadership Inclusif. Ces vidéos alimentées par l'AI rendent la formation essentielle à la diversité accessible et engageante, contribuant à un environnement de travail plus respectueux et inclusif.